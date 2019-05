French News: Journée de l’Europe: l’Agence fédérale pour l’environnement à la hauteur de l’UE

Source: Umweltbundesamt – Agence autrichienne de l’environnement L’Agence fédérale de l’Environnement soutient les nouveaux et futurs États membres de l’UE depuis 20 ans dans le développement de l’administration environnementale et de la législation nationale. L’Agence fédérale de l’environnement est actuellement active au nom de la Commission européenne dans les Balkans occidentaux et en Turquie. Vienne, le 9 mai 2019 â ?? Au cours des trois prochaines années, la Commission européenne investira plus de deux millions d’euros dans la mise en œuvre des normes environnementales européennes dans les Balkans occidentaux et en Turquie. L’objectif est de renforcer la coopération entre l’Albanie, la Macédoine, le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine, le Kosovo et la Turquie et de les préparer à l’adhésion à l’UE dans le domaine de l’environnement. Ils sont assistés par des experts de l’Agence fédérale de l’environnement et de la société de conseil NIRAS. “Il est important pour nos partenaires de la région des Balkans occidentaux de trouver un moyen commun d’aborder l’Union européenne et de rejoindre l’Union européenne”, souligne l’Agence fédérale pour l’environnement. Directeur général Georg Rebernig. “Nous les soutenons en construisant des ponts entre les institutions et en contribuant finalement à une meilleure qualité de l’environnement en Europe.”

MIL OSI