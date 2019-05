French News: Journée d’information sur les essais cliniques en Urania

Source: Charite – Universitatsmedizin BerlinAvant qu’un nouveau médicament ou dispositif médical puisse être utilisé pour le traitement, son efficacité et sa sécurité dans les essais cliniques ont été minutieusement testées. Mais comment fonctionnent les études cliniques? Qui peut participer? Et qui décide si une étude peut être réalisée? Experts et experts répondront à ces questions et à d’autres à toute personne intéressée par la manifestation d’information organisée à l’occasion de la Journée internationale des essais cliniques, le 20 mai. Une alliance avec la participation de la Charité – Universitätsmedizin Berlin vous invite à le faire. Le Centre de coordination des essais cliniques (KKS) de la Charité organise cette journée d’information en collaboration avec des centres d’études, des instituts de recherche, des entreprises du secteur pharmaceutique et des technologies médicales, des autorités et des associations de patients. Les participants apprennent dans de brèves conférences et une exposition comment sont conduits les essais cliniques, quels droits sont disponibles pour les sujets et pourquoi les essais cliniques sont indispensables à nous tous. Il explique, par exemple, comment il est possible de participer à l’étude à domicile, quel rôle joue le comité d’éthique ou quels sont les défis associés aux études sur les maladies rares ou les enfants. Par exemple, Prof. Dr. Christoph Bührer, directeur du département de néonatologie de la Charité, sur les relations entre la pratique clinique quotidienne et les essais cliniques. Daniel Kaiser du Centre berbère des thérapies innovantes (BeCAT) de la Charité informe sur l’évolution des nouvelles thérapies, du laboratoire à la clinique. La journée d’information aura lieu le lundi 20 mai 2019 de 10 à 20 heures à l’Urania Berlin. l’Urania 17, 10787 Berlin. L’événement est gratuit et l’inscription n’est pas requise. Journée internationale des essais cliniquesLa journée d’information sera organisée conjointement par: Bayer AG, Université des sciences appliquées de Beuth Berlin, BIOTRONIK SE & Co. KG, Charité – Université Médecine de Berlin, Organisation de recherche Charité, emovis – Studies in Berlin, Académie européenne des patients EUPATI, kfgn | Site Operations & Services, Réseau pour les enfants e.V. (connu), Bureau d’État pour la santé et les affaires sociales à Berlin (LaGeSo), Réseau de centres de coordination pour les essais cliniques – Réseau KKS, Institut Paul-Ehrlich, PAREXEL International GmbH, Synexus Clinical Research GmbHTéléchargements

Dr. Olaf BenderCoordination de la coordination des essais cliniques (KKS) Charité – Universitätsmedizin Berlint: +49 30 450 553 864

