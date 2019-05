French News: La dignité humaine est le point de départ de toute recherche

Source: CDU-CSU

Notre système de valeurs donne une orientation dans le domaine de la tension du progrès et de la conscience

Le Conseil allemand d’éthique a publié aujourd’hui sa déclaration intitulée “Interventions de Keimone sur l’embryon humain”. Le porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag allemand, Albert Rupprecht, et les rapporteurs responsables, Katrin Staffler et Stephan Albani, expliquent:

Albert Rupprecht: “La protection et la dignité de l’être humain sont notre priorité absolue et le principe directeur de chaque recherche. Les nouvelles technologies doivent donc être soigneusement étudiées pour les risques et les opportunités possibles avant toute question d’application. Cela est particulièrement vrai dans la recherche médicale, qui a un impact direct sur nos vies. L’incident récent en Chine avec des tentatives douteuses de jumelages était non seulement une violation manifeste de la dignité humaine inviolable, mais également un avertissement selon lequel une surveillance éthique plus étroite des nouvelles technologies est nécessaire. “

Katrin Staffler: “Il convient de se féliciter de la reprise du débat autour du sujet de l’édition du génome. L’avis publié par le Conseil d’éthique est un guide important. Ce faisant, nous devons prendre en compte les risques de la pathologie de l’embryon humain et le potentiel de l’édition du génome dans le domaine de la thérapie génique somatique. Parce que le traitement causal des maladies génétiques pourrait offrir des opportunités considérables pour les personnes affectées à l’avenir. Par conséquent, nous avons besoin d’un dialogue international intense ainsi que de cadres d’orientation communs adaptés aux différents champs d’application dans le domaine de la recherche. “

Stephan Albani: “La recherche sur l’édition du génome offre d’énormes possibilités thérapeutiques, qui devraient être utilisées dans l’intérêt des patients. Il ne reste en grande partie qu’une vision de l’avenir dans la réalisation de laquelle se trouvent de nombreux obstacles médicaux et technologiques. Mais à la fin, nous pourrions traiter des personnes qui n’ont aucune chance de guérison aujourd’hui. L’Allemagne, en tant que premier centre médical du monde, peut apporter une contribution considérable à la recherche fondamentale nécessaire, dans laquelle un cadre juridique clair et un soutien rapide sont nécessaires. L’avis du Conseil allemand d’éthique constitue un bon point de départ pour cela. “

