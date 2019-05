French News: La ministre des Affaires étrangères Heiko Maas se rend en Italie

Source: Foreign Office La Sicile est pour moi un symbole du partenariat vécu entre l’Italie et l’Allemagne. J’ai hâte de célébrer la Journée de l’Europe avec des citoyens de Sicile. L’Europe n’a pas seulement lieu à Bruxelles et dans les capitales, mais dans toutes les parties de notre beau continent. Le projet commun Europe vit des nombreuses rencontres de personnes éloignées des grandes politiques. Je suis très impatient de participer à la discussion et aux idées sur place. Nous voulons également préciser que la Sicile n’est pas seule à relever ses défis particuliers. Parce que l’Europe est au centre de la solidarité: comme chaque individu peut façonner son monde, c’est ce dont il est question vendredi à la Biennale de l’Art de Venise. Là, je présenterai la contribution allemande, qui traite des grands problèmes de notre époque: comment changer le monde, comment gérer le changement? Qu’est-ce que cela signifie pour l’individu? L’art est une société et la politique culturelle est une politique sociale – et la Biennale le confirmera cette année également.

MIL OSI