French News: La thérapie germinale n’a pas été suffisamment étudiée

Source: Die Linke “Je salue et soutiens chaleureusement la déclaration présentée aujourd’hui. Les possibilités de la thérapie génique somatique ont considérablement augmenté, notamment grâce à l’utilisation de nouvelles méthodes telles que CRISPR-Cas. Cependant, les conséquences d’interférer avec la lignée germinale humaine et donc le génome héréditaire ne sont pas suffisamment documentées et éthiquement hautement discutables. Nous ne savons tout simplement pas assez sur l’interaction des gènes pour réaliser une thérapie germinale sans risque “, explique Petra Sitte, vice-présidente du groupe DIE LINKE, à l’occasion de la présentation de la déclaration” Intervention dans la lignée humaine “du Conseil allemand d’éthique. Petra Sitte poursuit: “Une compréhension internationale fondée sur les valeurs des scientifiques et des hommes politiques ainsi que de la société civile est plus importante que jamais. Dans son évaluation de la thérapie génique somatique, DIE LINKE confirme son évaluation positive. Avec une analyse de risque publique cohérente, nous soutenons ces approches de recherche orientée vers l’intérêt public. “

