French News: Le développement urbain est un pilier pour l’égalité des conditions de vie

Source: CDU-CSU

05/09/2019

550 villes célèbrent la journée du développement urbain

Le 11 mai 2019, la promotion du développement des villes aura lieu pour la cinquième fois dans tout le pays. Vendredi, le Bundestag allemand discutera d’une candidature de la Coalition pour le développement urbain. Le vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU, Ulrich Lange, chargé du logement, explique:

Ulrich Lange: “Le développement urbain en Allemagne est un outil efficace pour un développement urbain positif. Les villes et les municipalités dans les agglomérations et les zones rurales sont confrontées à de nombreux défis. Il y a d’une part des régions en croissance, d’autre part des régions en décroissance. Ici, la promotion du développement urbain joue un rôle essentiel dans la résolution des diverses questions qui se posent localement. Après tout, il s’agit de renforcer la cohésion sociale. L’accent sera mis sur la revitalisation des centres urbains et urbains ainsi que sur la prise en compte du changement climatique et de la numérisation. Des instruments tels que les concepts de développement urbain intégré fournissent des impulsions importantes dans les municipalités subventionnées. L’élaboration d’une charte de ville intelligente fournit un cadre pour la conception durable du processus de transformation numérique des municipalités.

Cette année, nous souhaitons simplifier et réaligner la structure du programme de développement urbain. À cette fin, le ministère fédéral de la Construction s’entretient avec les pays. En outre, une nouvelle clé de répartition pour l’utilisation des subventions sera harmonisée avec les Länder.

Au total, un volume de programmes de 790 millions d’euros est disponible pour le développement urbain. En outre, 75 millions d’euros seront consacrés aux projets nationaux de développement urbain et 200 millions d’euros au pacte d’investissement pour “l’intégration sociale dans le quartier”. Cela représente environ un milliard d’euros, dont les citoyens bénéficient directement. “

