French News: Le ministère fédéral de l’Environnement promeut la protection du climat dans les cliniques

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Conservation de la nature, Construction et Sécurité des réacteurs Dans le cadre du projet “KLIK green”, le personnel est formé dans 250 hôpitaux et cliniques de rééducation pour devenir des campeurs climatologues. L’objectif est d’économiser plus de 100 000 tonnes de gaz à effet de serre et des coûts d’exploitation de plusieurs millions d’euros.

Le projet soutient la qualification des gestionnaires du climat dans les hôpitaux et les cliniques de rééducation

Dans le cadre du projet “KLIK green”, le personnel est formé dans 250 hôpitaux et cliniques de réadaptation à l’échelle nationale pour devenir des responsables de la gestion du climat. Les mesures d’économie d’énergie et d’économie de ressources peuvent permettre d’économiser plus de 100 000 tonnes de gaz à effet de serre et des coûts de fonctionnement de plusieurs millions d’euros pour les institutions participantes. Le projet bénéficie du soutien de l’Agence fédérale allemande pour l’environnement et la conservation de la nature (BUND), de la Société des hôpitaux de Rhénanie du Nord-Westphalie et de l’Hôpital universitaire de Jena. Le ministère fédéral de l’Environnement finance le projet triennal “KLIK green” avec 816 000 euros de la National Climate Initiative (NKI). Le ministre fédéral de l’Environnement, Svenja Schulze, a déclaré: “Désormais, les hôpitaux et les cliniques de rééducation recevront un soutien accru pour leur engagement en faveur de la protection du climat. Le projet précédent était un succès pour l’environnement et a permis aux hôpitaux d’économiser beaucoup d’argent. Maintenant, nous continuons le projet avec beaucoup plus de cliniques. C’est ainsi que les établissements de santé dynamisent la protection du climat. “Les hôpitaux et les centres de réadaptation consomment beaucoup de ressources, car ils soignent les patients toute l’année et 24 h / 24. Le potentiel d’économies dans le seul secteur de l’énergie atteint jusqu’à 10% en moyenne, car les maisons ont constamment besoin d’électricité, de refroidissement et de chauffage. Et les changements climatiques entraînent des coûts supplémentaires prévisibles en raison de températures extérieures plus élevées et de conditions météorologiques extrêmes. Ici, les cliniques grandes et petites, ainsi que le personnel technique et les autres groupes de professionnels sont également considérés. Outre les mesures énergétiques, le spectre thématique inclut les achats, les technologies de l’information, la mobilité, l’approvisionnement en aliments et la consommation de produits. Ils ont économisé 9 millions d’euros de coûts d’exploitation. Lors du deuxième cycle qui vient de commencer – de 2019 à 2022 – 250 institutions peuvent bénéficier d’un tel effet. Le projet se déroule du 1er mai 2019 au 30 avril 2022.

09.05.2019 | Communiqué de presse n ° 064/19 | Initiative nationale sur le climat

MIL OSI