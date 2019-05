French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki a pris part au sommet informel des chefs d’État et de gouvernement de l’UE

Source: Président de la Pologne en polonais

Au cours du sommet, les chefs d’État et de gouvernement de l’UE ont adopté une déclaration commune sur l’avenir de l’UE dans les années à venir, preuve de l’unité de l’UE. Les dirigeants ont souligné que les pays de l’UE manifesteraient leur solidarité dans le besoin et parleraient d’une seule voix. Ils ont souligné qu’être à l’écoute les uns des autres avec compréhension et respect rechercherait toujours des solutions communes.Le Premier ministre a décrit les discussions du sommet comme un débat stratégique sur l’avenir de l’UE, au cours duquel il a abordé tous les sujets clés et importants pour la Pologne. Dans ce contexte, il a mentionné: la défense des frontières extérieures liées aux migrations et aux réfugiés, ainsi que le marché commun, la libre prestation de services et la politique industrielle et économique, soulignant que la clé du succès économique de l’UE réside dans le développement du marché commun. En outre, le Premier ministre Mateusz Morawiecki a opté pour l’élargissement de la zone Schengen et a rappelé qu’il ne s’agissait pas seulement de la libre circulation des personnes, mais également des marchandises entre les pays de l’Union européenne. Lors de la réunion au sommet, il a également parlé de l’Ukraine et de la sécurité des frontières extérieures, ainsi que des questions fiscales et budgétaires de l’UE, ainsi que de la question des fonds structurels. C’est quelque chose qui, à l’avenir, constituera un sujet de négociation très important dans le contexte du budget de l’UE pour 2020-2027 – a-t-il déclaré en assurant que ce débat constituait une base positive pour les discussions initiales.

MILES DE L’AXE