French News: Le Premier ministre Mateusz Morawiecki avant une visite en Roumanie

Le Premier ministre a souligné que la lutte contre les inégalités entre les pays de l’UE et au sein de ceux-ci serait également un sujet important. Nous proposons qu’il y ait le moins de protectionnisme possible et des inégalités qui ne constituent pas une bonne plate-forme de coopération et de compétitivité pour l’ensemble de l’Union européenne – a-t-il déclaré. Nous discuterons également du budget futur et de la position de la Pologne, à savoir que les fonds structurels, en particulier la politique agricole, ne peuvent pas souffrir à l’avenir – a poursuivi le Premier ministre Mateusz Morawiecki. Dans le même temps, il a souligné la nécessité d’augmenter les fonds alloués à l’innovation et à la sécurité, tant dans la lutte contre le terrorisme que dans l’espace Internet. La Pologne a renforcé les capacités d’intégration de l’Union européenne – le chef du gouvernement a évalué et invoqué la déclaration de Varsovie signée, défendant les intérêts des États membres et signée à l’occasion du 15e anniversaire de l’adhésion de la Pologne La visite du Premier ministre comprend la participation à la réunion des premiers ministres du groupe de Visegrad, des dirigeants avec le président du Parlement européen et à la session de travail des dirigeants des pays de la communauté.

