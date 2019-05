French News: Le président Zatlers se rendra à Liepaja et à Pavilosta pour une visite de travail régionale

Source: Président de la Lettonie en Letton

Du 9 au 10 mai 2019, le président de la Lettonie, Raimonds Vjonis, se rendra dans les villes de Liepaja et de Pāvilosta pour une visite de travail régionale. La Présidente accompagnera Mme Iveta Vējone Le jeudi 9 mai, la Présidente de la Lettonie présentera l’Ordre des Trois étoiles à la chanteuse d’opéra et artiste de musique de chambre Maija Krīgena pour des mérites particuliers en faveur de l’État de Lettonie. En outre, il est prévu de rencontrer les dirigeants du conseil municipal de Liepaja et de visiter le centre d’athlétisme du centre olympique de Liepaja, le vendredi 10 mai, à l’occasion de la cérémonie solennelle du centre régional du commandement des forces armées nationales 1. Elle se réunira avec le comté de Pāvilosta. Uldis Kristapsson, président du conseil et députés du conseil de comté. Raimonds Vējonis rencontrera des élèves à l’école secondaire de Pāvilosta, visitera le musée d’histoire locale de Pāvilosta, se familiarisera avec les activités du port de Pāvilosta, y compris la société «N Stars» et le producteur local Dzintari Zamarīši. Le président visitera également le Centre cognitif pour la réhabilitation sociale et les personnes handicapées «Le jardin de l’âme de l’âme». À la fin de la visite, le parrain de l’orchestre symphonique de Liepaja, le président de la Lettonie Raimonds Vjonis et Mme Iveta Vējone assisteront à un concert de clôture saisonnier à Liepaja. Programme du Président lors de sa visite dans les villes de Liepaja et de Pavilosta le jeudi 9 mai Visite officielle de travail dans la ville de Liepaja 16 h 00 Présentation de l’Ordre des Trois étoiles (Classe V) à des chanteuses d’opéra et artiste de musique de chambre Maija Krīgena pour des mérites spéciaux en faveur de l’État de Lettonie, la nommant comme Cavalier Participation à Mme Iveta VējoneLeepaja16.30 Rencontre avec le conseil municipal de Liepaja, Iveta VējoneLiepaja Conseil municipal, LiepajaPhoto et vidéo Opportunité 16h55 Participation du Centre d’athlétisme du Centre olympique de Liepaja, participante Mme Iveta VējoneLiepajaPhoto et vidéo occasion lors de l’événement Le jeudi 10 mai. 00 Participation au commandement des forces armées 1 des forces armées nationales Lors de la cérémonie de présentation du drapeau du centre régional, à laquelle participait Mme Iveta Vējone, ancien port du vieux port, un événement organisé par le ministère de la Défense est prévu jusqu’au 9 mai, à l’adresse suivante: sandra.brale@mod.gov.lv. .

Visite de travail régionale dans le comté de Pavilosta 11 h 10 Rencontre avec Uldis Kristapsson, président du conseil du comté de Pavilosta et membres du conseil du comté de Pavilosta, PavilostaLa séance photo et vidéo à ses débuts12h00 Cérémonie de plantation de chênes dans le parc centenaire de Pāvilosta, en présence de Mme Iveta VējonePavilosta 20 Visite de l’école secondaire de Pāvilosta et rencontres avec les élèves Collège secondaire de Pāvilosta, Pavilosta Possibilité de photos et de vidéos pendant l’événement14.10 Visite du musée d’histoire locale Pavilosta, Participation à Mme Iveta VējonePavilostaPhoto et vidéo Opportunity15.00 Visite de Pavilosta Pier et PortPavilostaPhoto et de la vidéo Société N étoiles environ embarquement dans le port de Pavilosta, Pavilosta 15 h 45 Visite au producteur de la maison Pavilosta, Dzintara ZamaritisPavilosta, 17 h 00 Visite du centre de réadaptation sociale et cognitif pour personnes handicapées «Jardin rafraîchissant de l’âme», participante Mme Iveta VējoneSummerRetour de l’enfance, en question ambre

Programme de Mme Iveta V Ivjone au cours de sa visite dans le comté de Pāvilosta Le jeudi 10 mai, 11 h 10 Visite de l’établissement d’enseignement préscolaire Pavilosta «Dzintariņš» PavilostaOpportunité de prendre des photos et vidéos12,20 Visite à Pāvila Music et à sa fille Occasion au cours de la manifestation La possibilité de réfléchir à la visite de travail du président de la Lettonie, Raimonds Vējonis et de Mme Iveta Vējone, à Liepāja et dans la région de Pāvilosta est de contacter Kristīne Klaveniec au +371 26417267.

MIL OSI