French News: Le professeur Ralf B. Wehrspohn a été nommé directeur du marketing technologique et des modèles d’entreprise chez Fraunhofer

Source: Fraunhofer-Gesellschaft La future responsabilité du conseil d’administration de Fraunhofer, présidé par le professeur Ralf Wehrspohn, est chargée de poursuivre le développement et le développement du transfert des résultats de la recherche dans la pratique. Celles-ci incluent le lancement de projets interinstituts avec des partenaires de coopération dans le secteur privé, la promotion de la culture d’entreprise Fraunhofer et le développement de programmes de formation continue basés sur la recherche dans des domaines technologiques clés. “Avec Ralf Wehrspohn, nous obtenons un excellent représentant de la recherche axée sur les applications et un directeur prospère de l’institut pour ce poste de conseil responsable”, a déclaré le président du Sénat, Prof. Heinz Jörg Fuhrmann, expliquant la décision du conseil. «Nous sommes convaincus que sa vaste expérience professionnelle et internationale et sa pensée entrepreneuriale font de lui le candidat idéal pour cette tâche et pour une conception tournée vers l’avenir des domaines du marketing technologique et des modèles commerciaux chez Fraunhofer. La commercialisation des développements technologiques et la commercialisation des résultats de leurs propres recherches font partie de leurs tâches les plus élémentaires. “Notre rôle particulier en tant qu’organisation de premier plan pour le transfert de solutions scientifiques à l’économie doit être respecté et élargi à l’avenir”, a expliqué le professeur Fraimhofer, Prof. Reimund Neugebauer. »Le succès de l’Allemagne en tant que site d’innovation est inconcevable sans le transfert des résultats de la recherche en application économique. C’est ce que représente le système scientifique allemand et c’est ce que défend Fraunhofer-Gesellschaft. Je suis heureux d’accueillir à présent Ralf Wehrspohn en tant que nouveau collègue pour cette tâche centrale du conseil exécutif. “” J’exprime ma gratitude au Sénat de Fraunhofer pour sa confiance “, a expliqué le Professeur Ralf Wehrspohn. “Je suis très impatient de renforcer systématiquement l’expertise spécifique de Fraunhofer pour ajouter de la valeur aux résultats de la recherche et, avec les instituts Fraunhofer, de renforcer la dynamique de l’innovation en Allemagne en vue d’une société industrielle durable.” Ralf B. Wehrspohn a étudié la physique Université d’Oldenbourg et a obtenu son doctorat à l’âge de 26 ans à l’École Polytechnique en France. À l’âge de 32 ans, il est devenu professeur à l’Université de Paderborn. Entre-temps, il a travaillé dans l’industrie chez Philips Research à Londres et a travaillé à l’Institut Max Planck de physique des microstructures à Halle. Le professeur Wehrspohn a été nommé à Halle par l’Université Martin-Luther de Halle-Wittenberg et la Fraunhofer-Gesellschaft. Depuis 2006, il dirige l’Institut Fraunhofer pour la microstructure des matériaux et des systèmes IMWS et, depuis 2018, porte-parole du groupe Matériaux, composants du groupe Fraunhofer – MATÉRIAUX. Il est titulaire d’une chaire en conception de matériaux à base de microstructures à l’Université Martin Luther de Halle. Les travaux de Ralf B. Wehrspohn se concentrent sur le domaine de la nanotechnologie et de la formation à la microstructure ainsi que, ces dernières années, de plus en plus sur la numérisation de matériaux. Ses travaux ont été récompensés par plusieurs prix, notamment le prix Heinz Maier-Leibnitz du Deutsche Forschungsgemeinschaft et le TR100 Innovation Award du Massachusetts Institute of Technology.

MIL OSI