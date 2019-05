French News: Le travail et les loisirs dans l’économie et la culture du futur

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence

30 mai – 1er juin 2019 Saint-Pétersbourg, ul. Galernaya, 58-60, aud. 152-155, 223

La conférence internationale “Travail et loisirs dans l’économie et la culture du futur” se tiendra à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg.

Le thème des loisirs, de l’oisiveté et du temps libre vous permet de jeter un nouveau regard sur le rôle du travail. Sur le plan social et philosophique, nous pouvons rappeler le problème de l’aliénation du travail, clairement posé dans les écrits de Karl Marx, sur les perspectives de la lutte pour la liberté dans le fameux pamphlet de Paul Lafargue sur le Droit à la paresse, selon Torstein Veblen. , dans un phénomène tel qu’une classe inactive. Pour évaluer le développement futur de la culture, il est intéressant de réévaluer la provocation de Kazimir Malevich «La paresse en tant que vérité de l’humanité», qui pensait que le problème pourrait être résolu dans la nouvelle société soviétique des années vingt. Les idées de Malevitch résonnent chez certains philosophes modernes. En particulier, ce n’est pas par hasard que Giorgio Agamben accorde une attention particulière à la capacité d’être paresseux, de ne pas faire, de tirer parti d’une opportunité décente de liberté pour un travail créatif. L’évaluation du rapport entre le travail et les loisirs implique l’étude du budget du temps, des changements démographiques, de la nature de l’emploi, de l’utilisation du temps libre et de ses droits. Aujourd’hui, il fait l’objet d’études pour économistes, sociologues, anthropologues, historiens, philosophes, psychologues, avocats. USA) Denis Kadochnikov (USSP) Rostislav Kapelyushnikov (HSE, Moscou) Richter Kurt Knuth (Université) Alexander Pogrebnyak (USSP) Stanislav Savitsky (USSP) Mikhail Sokolov (EUSP) Vladimir Hulin (USSP) Elizabeth Shore (Université de Fribourg, Allemagne) préfacé Programme au programme 30 mai, 14h00-15h00 Inscription des participants 15h00-16h30 Ouverture. Séance plénière «L’éducation dans un monde en mutation» 16h30 – 16h30 Pause 16h50 – 18h00 Présentation du livre 18h-19h30 Table ronde «Travail et loisirs dans un contexte économique» 19h30-21h00 Dîner buffet le 31 mai au 10 mai: Séance du matin «Modèle éducatif des arts et des sciences libéraux à la lumière des tendances économiques et culturelles du XXIe siècle» 11 h 30 à 12 h 00 Pause-café 12 h 00 à 14 h 00 Séances parallèles (première partie) Modèles de formation modernes pour le travail et les loisirs pour l’économie numériqueExpérience russe et internationale en matière d’enseignement interdisciplinaire: tendances socio-culturelles et économiques dans le Satiété et éducation Activités professionnelles et non éducatives: le rôle du savoir

14h00-15h00 Déjeuner 15h00-17h00 Table ronde 15h00-17h00 Sessions parallèles (partie 2) 17h30-19h30 Soirée 19h 30-12h Réception buffet 1 juin 10h00-11h : 30 plénière matinale de 11h30 à 12h00 Pause café de 12h00 à 14h00 Séance plénière de jour de 14h00 à 15h00 Déjeuner de 15h00 à 16h30: Séances parallèles (partie 3) Sessions (Partie 4) 18h30-19h30 Soirée. En résumé

