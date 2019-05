French News: Les mères sont souvent moins payées après le congé parental

Source: DGB – Bundesvorstand09.05.2019Etude WSILes mères sont souvent moins bien payées après un congé parentalLorsque les femmes en Allemagne partent en congé parental, elles doivent compenser une perte de salaire importante après leur retour au travail, selon une étude du WSI de la Fondation Hans Böckler. Même des horaires de travail flexibles ne peuvent empêcher cela.

Selon l’étude WSI, les mères perçoivent un salaire horaire en baisse jusqu’à 10% si elles sont en congé parental depuis plus d’un an. En moyenne, les femmes perçoivent un salaire inférieur de 6,5% à leur retour au travail, mais leur salaire augmente lorsque leur temps de travail est réduit à 4,5%, en moyenne. Dans d’autres pays, les mères qui travaillent bénéficient également des horaires variables – par exemple aux États-Unis, comme le montrent des études, pas en Allemagne. Après un congé parental plus long, les mères perçoivent, après le passage à l’horaire flexible, un salaire inférieur de 16% à celui d’avant la pause. Ce désavantage a plusieurs causes: “Effets de signal négatifs”, car certains employeurs considèrent la maternité comme une expression du manque d’orientation vers la carrière. De plus, les problèmes de compatibilité sont considérés comme une source de stress et donc une perte de productivité. Abolir le fractionnement du conjoint, prolonger les mois de congé parental du partenaire et introduire un droit à un temps de travail familial permettant aux deux partenaires de réduire leurs heures de travail. eitszeiten? (PDF)

