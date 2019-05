French News: Les relations russo-américaines: histoire, problèmes et défis de l’ère numérique

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Atelier

13-14 mai 2019 Heure: 10: 00-19: 00 Saint-Pétersbourg, ul. Smolny, déc 1/3, entrée 8, aud. 116, 124

Le 28ème séminaire russo-américain sur le thème «Les relations russo-américaines: histoire, problèmes et défis de l’ère numérique» se tiendra au SPSU.

Le séminaire russo-américain organisé à l’Université d’État de Saint-Pétersbourg réunit chaque année des chercheurs et des praticiens de Russie, des États-Unis et d’autres pays pour débattre de sujets d’actualité concernant la sécurité internationale, le développement régional et les échanges interculturels, unis par les thèmes de l’interaction russo-américaine. Ces dernières années, des experts de Russie, des États-Unis, de la Chine, d’Inde, d’Indonésie, de Pologne, de Belgique, de Hongrie, d’Allemagne, du Kazakhstan, de Biélorussie, d’Arménie et d’autres pays ont pris part à l’événement. les noms du “Department of American Studies” en 1994. Depuis 25 ans, le département est devenu non seulement un centre d’études, d’enseignement et de formation de compétences pour les organismes gouvernementaux des États-Unis, mais a également créé une école scientifique pour l’étude des institutions gouvernementales et de la politique étrangère des États-Unis. et enseignement en Russie et à l’étrangerDe la rivalité à la coexistence et vice versa: continuité et évolution des relations russo-américainesRelations américano-russe et Ce développement économique diplomatiiSotsialno États-Unis numériquement avenir et les défis des jeunes américanistes numériques epohiShkola

