French News: L’immigration spécialisée sert notre économie

Contexte: Gerd Landsberg, président de l’association allemande des villes et communes, a déclaré: “Le risque que les personnes touchées ne partent pas volontairement à la recherche infructueuse est trop grand”. Déjà, l’expérience avec les demandeurs d’asile déboutés montre “qu’il n’est que trop peu possible d’appliquer le départ obligatoire”.

