French News: L’usine BMW Group de Munich désormais sur Instagram: aperçu des coulisses de l’usine mère

Source: BMW Group Munich. Avec la nouvelle chaîne Instagram, l’usine BMW Group de Munich fournit des informations exclusives sur le monde de la production automobile au cœur de la métropole bavaroise. “La chaîne Instagram permet de familiariser le travail quotidien de notre usine avec les fans et les parties intéressées de la marque BMW. Nous montrons ce que signifie produire jusqu’à 1 000 véhicules par jour, au cœur d’une ville. “, Déclare Robert Engelhorn, responsable de l’usine BMW Group à Munich. Sous @bmwgroupplantmunich, l’usine principale publie des images passionnantes des diverses activités de la production automobile. Il fournit des informations plus détaillées sur les technologies individuelles du processus de production, allant de la logistique à la fabrication de carrosseries et de peinture, en passant par l’assemblage et la production de sièges et de moteurs. Les employés des sapeurs-pompiers de l’usine, du service de santé et de nombreux autres secteurs font également partie intégrante du travail quotidien de l’usine de Munich.Le groupe BMW poursuit la stratégie de l’avenir dans ses usines de véhicules entièrement électriques, de modèles hybrides rechargeables Structure de production à fabriquer. À cette fin, le groupe BMW investit environ 200 millions d’euros dans des bâtiments, des installations de production et des systèmes logistiques afin de réaliser la production en série de la BMW i4 à l’usine de Munich d’ici 2021. Sur le plan technologique, le siège de la société est à la pointe de la technologie. Instagram est l’une des communautés en ligne du monde où le partage de photos et de vidéos connaît la plus forte croissance. Via une application pour smartphone, les utilisateurs créent des publications à partager avec d’autres utilisateurs. Ces contributions peuvent être notées, commentées et partagées via Like. En outre, la fonction histoire offre la possibilité de donner vie aux histoires.

