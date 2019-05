French News: Maintenant c’est au tour du Parlement

Source: DGB – BundesvorstandPM 032 – 09.05.2019FachkräfteeinwanderungsgesetzNäch, le Parlement est en marchePour informer le Fachkräfteeinwanderungsgesetzes du Bundestag, a déclaré Annelie Buntenbach, membre du conseil d’administration de la DGB, jeudi à Berlin: “Le Parlement doit désormais se tourner vivre ici, avoir accès à du bon travail pour gagner sa vie. Les droits des employés au lieu du dumping social sont la priorité absolue. Toute personne souhaitant attirer les jeunes sur le marché du travail doit fournir aux entreprises la sécurité nécessaire pour la formation – et une chance réelle pour les personnes concernées.Le projet de loi sur la migration, l’intégration et l’asile actuellement en vigueur par le gouvernement fédéral est loin d’être achevé. Ce qu’il faut, ce sont des règles claires pour éviter le dumping social et renforcer les droits des travailleurs. Au lieu de cela, le projet de loi sur l’emploi et l’immigration introduit les travailleurs dans une situation de chantage si leur statut de résident est lié à la relation de travail avec un employeur particulier. Cependant, ils se retrouveront dans le vide, si finalement personne ne peut réclamer. Le projet de loi exclut des groupes entiers, si par exemple C’est contre-productif: quiconque veut attirer les jeunes sur le marché du travail doit fournir aux entreprises la sécurité nécessaire pour la formation – et aux personnes concernées. vraie opportunité. La DGB demande depuis longtemps un changement de voie pour les réfugiés. Une telle promesse, qui figurait encore dans les pierres angulaires du gouvernement fédéral en octobre, ne laisse rien à désirer dans les projets de loi. En fin de compte, l’accès à la formation et à la tolérance à l’emploi menace d’être restreint plutôt que étendu. Si, au travers d’autres initiatives législatives du gouvernement fédéral, l’état de tolérance devient encore plus incertain, cela conduit à une plus grande insécurité au lieu d’une plus grande sécurité. Cela n’aide ni les personnes concernées ni les entreprises – et certainement pas contre la pénurie de travailleurs qualifiés. “

