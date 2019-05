French News: Marché Baader Bond: “Des élections européennes sans les Britanniques”

Source: Boerse Frankfurt2. Mai 2019. MÜNCHEN (Banque Baader). Qu’il s’agisse d’un accord dans le différend sur le Brexit ou non, les Britanniques participent aux élections européennes. Après un double retard à quitter l’UE, la première ministre, Theresa May, a voulu éviter de participer aux élections. Mais même avec un accord entre les conservateurs et le parti travailliste pré-électoral du 23 mai, le temps imparti pour ratifier le traité serait insuffisant. Mais après une percée, ça ne ressemble pas du tout à ça. C’est une situation absurde: le Royaume-Uni a toujours du mal à quitter l’UE et à se battre pour des sièges au nouveau Parlement européen. Selon la force des Brexiteers hostiles à l’UE, cela pourrait donner à l’UE des problèmes importants qui ressemblent à la situation dans un étau. D’autre part, alors que les Britanniques poussent leurs opposants au sein de leur propre parlement, la Hongrie et la Roumanie, qui ne tiennent de toute façon pas compte des valeurs communes de l’UE, devraient continuer de susciter l’inquiétude. Il semble d’autant plus important que les élections renforcent les forces intégratrices pro-européennes. Appel à un deuxième référendum La question qui se pose maintenant est de savoir si un compromis entre le gouvernement et le parti travailliste est possible – et à quoi il pourrait ressembler. Comme vous le savez, May a déjà suggéré qu’un accord potentiel pourrait inclure une adhésion temporaire à l’Union douanière européenne. Mais cela signifierait diviser les conservateurs. Une centaine de députés conservateurs ont déjà annoncé qu’ils voteraient “non” sur un tel accord. Encore et encore, la demande d’un deuxième référendum se fait jour. Comme le rapporte “The Guardian”, un groupe de députés travaillistes demande que tout accord négocié avec le Premier ministre soit présenté à la population sous forme de référendum. Selon la situation actuelle, ni May ni le leader travailliste Jeremy Corbyn ne le souhaitent. Risque de paralysie pour l’UE En cas de second vote populaire, la question se pose de savoir ce qui devrait être convenu. Selon le Daily Telegraph, May voit une opportunité dans un nouveau référendum qui proposerait trois options: un Brexit après l’introduction du gouvernement avec l’aide du parti travailliste, un Brexit sans accord et “Rester” dans l’UE restent. Quoi qu’il en soit, les 28 États membres de l’UE devront d’abord se mettre d’accord. La seule certitude est que le processus tout entier reste avec une multitude d’inconnues, ce qui devrait étouffer l’UE à long terme. Et pourtant, il existe de nombreux problèmes existentiels pour la solution commune, tels que des mesures contre la catastrophe climatique, le problème de la migration ou des réponses aux plans géopolitiques des États-Unis et de la Chine.

