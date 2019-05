French News: Neurobiologie cognitive de la parole

Programme1 14 juin 30h30 – 16h30 Réunion de groupes de travail sur des domaines de recherche (employés du mégagrant «Neurobiologie cognitive des processus d’apprentissage et de perception» avec des conférenciers) 16h30–19h30 Conférence ouverte de la professeure Irene Pepperberg (Université de Harvard, États-Unis) avec traduction simultanée 2 juin, de 9h à 10h Enregistrement des participants de 10h à 10h15 Discours de bienvenue, cérémonie d’ouverture de la conférence 10h15 à 11h45 Conférence plénière du Professeur Sonia Kotz (Institut Max Planck, Allemagne) 11h45 à 12h10 Café -break12: 10-14: 00 La première section, présentations orales de 14h00 à 15h00 Déjeuner de 15h00 à 16h30 Conférence plénière du Professeur Lorraine Commissioner Tyler (Université de Cambridge, Royaume-Uni) de 16h30 à 18h00 Séance d’affichage le 3 juin de 9h00 à 10h00 Enregistrement des participants de 10h00 à 11h00: 30 Conférence du professeur William Marslen Wilson (Université de Cambridge, Royaume-Uni) de 11 h 30 à 11 h 50 Pause café de 11 h 50 à 14 h 00 Deuxième section, exposés oraux de 14 h à 15 h Déjeuner de 15 h à 17 h 00 Exposé ouvert du professeur Michael Corballis (Université d’Auckland, Nouvelle-Zélande) avec traduction simultanée 4 juin, 10 h 00 à 11 h 30 Conférence plénière du professeur Nuria Sebastia Galles (Université de Pompeu Fabra, Espagne) 11 h 30 à 13 h 00 Pause café et section affiches 13 h 00 à 14 h Déjeuner 14 h 00 à 15 h 30 Conférence plénière du professeur Zhanna Reznikova (Institut de systématique et d’écologie animales, BS ASR, Novosibirsk) 15 h 30 à 15 h 40 Pause 15 h 40 à 17 h 10 Clôture du programme scientifique le 5 juin, de 10 h à 12 h Conférence ouverte du professeur Luciano Fadig (Université de Ferrara, Italie) avec traduction simultanée

Archives Archives Select Month May 2019 (498) April 2019 (2597) March 2019 (2365) February 2019 (2249) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1828) August 2018 (1482) July 2018 (1781) June 2018 (2114) May 2018 (1993) April 2018 (1554) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)