French News: Nos priorités sont claires: sécurité, investissement dans l’avenir, compétitivité

Source: CDU-CSU

05/09/2019

Tolérance zéro pour les nouvelles dettes et les augmentations d’impôts

Le groupe de travail “Steuerschätzungen” a présenté ses calculs actuels jeudi. Le vice-président du groupe parlementaire CDU / CSU, Andreas Jung, explique:

Andreas Jung: “Tolérance zéro pour les nouvelles dettes et zéro marge de manœuvre pour resserrer la taxe! Ceci est notre double zéro noir immobile. La somme des recettes publiques est donc la limite supérieure des dépenses. Il ne peut pas être augmenté avec des prêts ou des augmentations d’impôts. Nous voulons continuer à alléger plutôt qu’à alourdir le fardeau. Nous le devons aux contribuables d’aujourd’hui et aux générations de demain en termes de durabilité. Nous devons nous débrouiller avec l’argent dont nous disposons et nous allons donc donner la priorité à la sécurité, aux investissements futurs et à la compétitivité. “

