French News: Performance pure et expérience de conduite individuelle: BMW M GmbH développe un nouveau système d’affichage et de fonctionnement pour les voitures de sport hautes performances.

Source: BMW Group Munich. Le sentiment M est indéniable – maintenant, il devient encore plus individuel. BMW M GmbH présente un nouveau système d’affichage et d’exploitation pour la configuration des groupes motopropulseurs, du châssis et de l’assistance au conducteur de leurs voitures de sport hautes performances. En plus des options supplémentaires permettant d’ajuster les paramètres du véhicule à l’aide du bouton Configurer, en fonction de la situation particulière ou des préférences personnelles, il offre également la nouvelle option, activée en appuyant sur un bouton en mode M. Le bouton de configuration influence les réglages du véhicule, en mode M les écrans et les systèmes d’aide à la conduite. La valeur ajoutée de l’individualisation et de l’utilisation intuitive des nouvelles BMW M8 Coupé et BMW M8 Competition Coupé (consommation de carburant combinée: 10,6 à 10,5 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: de 242 à 238 g / km, données provisoires) peut être expérimentée pour la première fois. ) combinée aux nouvelles BMW M8 Cabriolet et BMW M8 Compétition Cabriolet (consommation de carburant combinée: 10,8 à 10,6 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 246 – 241 g / km, données provisoires). Dans les modèles haute performance du segment du luxe, les innovations contribuent de manière encore plus intense à exploiter de manière encore plus intensive le confort supérieur sur longue distance et les dynamiques stimulantes sur les pistes de course. Le système d’exploitation développé pour BMW M Automobile permet une configuration variée de l’entraînement. et technologie de suspension. Indépendamment les uns des autres, le conducteur peut activer divers paramètres pour le moteur, le châssis et la direction. Dans les modèles équipés du système de transmission intégrale M xDrive, il est également possible d’influencer le type de répartition de la force entre les roues avant et arrière. Dans la nouvelle BMW M8 Coupé et la nouvelle BMW M8 Cabriolet, il est désormais possible pour la première fois de configurer également le système de freinage en fonction des besoins.

Le nouveau bouton de configuration permet une utilisation intuitive avec un accès direct à tous les systèmes de transmission et de suspension.Le bouton de configuration de la console centrale, utilisé pour la première fois dans la nouvelle BMW M8 Coupé et dans la nouvelle BMW M8 Cabriolet, permet d’accéder directement à toutes les options de configuration disponibles pour ces cinq paramètres. Appuyez sur cette touche pour appeler un menu de configuration sur l’écran de contrôle qui donne un aperçu des paramètres actuels du véhicule. Avec le contrôle tactile ou avec le contrôleur iDrive, le conducteur peut désormais activer le mode souhaité pour le moteur, le châssis, la direction, le frein et M xDrive avec une seule étape de fonctionnement à la fois.Pour les caractéristiques du moteur, les réglages EFFICIENT, SPORT et SPORT PLUS sont disponibles. Les réglages de suspension COMFORT, SPORT et SPORT PLUS permettent d’appeler les trois cartes des amortisseurs à commande électronique. Pour la direction électromécanique spécifique à M et pour le nouveau système de freinage, le conducteur peut choisir entre les courbes CONFORT et SPORT. Lorsque le contrôle dynamique de la stabilité (DSC) est désactivé, le système de transmission intégrale M 4xDrive fournit également trois réglages 4WD, 4WD SPORT et 2WD pour une propulsion intégrale pure. Deux variantes de la configuration compilées individuellement peuvent être mémorisées de manière permanente, avec les réglages préférés pour le son de l’entraînement, les caractéristiques du changement de vitesse, le contrôle de la stabilité de la conduite et la fonction Auto Start Stop. La configuration globale du véhicule correspondante peut ensuite être appelée spontanément à tout moment en appuyant sur l’une des deux touches M du volant.

Première dans la BMW M8: système de freinage intégré offrant une sensation de pédale précise et des options de configuration spécifiques Les conditions préalables à la configuration des caractéristiques de freinage qui peuvent être expérimentées pour la première fois dans la nouvelle BMW M8 sont créées avec la conception spécifique à M. d’une nouvelle technologie de freinage. Le nouveau système combine les fonctions d’actionnement, de servofrein et de commande de frein dans un module compact. Le système de freinage intégré permet une réduction de poids d’environ deux kilogrammes et augmente l’efficacité globale du véhicule grâce à un servofrein sans frein. La pression de freinage requise est déclenchée par un actionneur électrique. Il en résulte une dynamique accrue dans la génération de pression de freinage et assure également des interventions nettement plus rapides et plus précises du système de freinage intégré Fahrstabilitätsregelung.Das. Il offre également des moyens optimisés d’orienter la décélération du véhicule à la demande du conducteur et de produire une sensation de pédale supérieure dans toute situation. Les informations fournies au conducteur ne sont pas affectées par les conditions de la route, une accélération latérale excessive ou des températures de freinage élevées. De ce fait, un dosage précis des performances de freinage est garanti à tout moment. La conception du nouveau système de freinage conçu pour les automobiles BMW M. permet également d’afficher deux caractéristiques de pédale: dans les modes CONFORT et SPORT, différents rapports sont créés entre la décélération du véhicule et la force exercée sur la pédale par le conducteur. Le conducteur peut ainsi choisir entre une perception du processus de freinage axée sur le confort et un retour particulièrement direct et spontané sur les demandes de retard. Le système innovant est utilisé dans la nouvelle BMW M8, à la fois avec le système de freinage composite M standard et avec le système de freinage en céramique carbone M optionnel.

Innovation pour un pur plaisir de conduite: bouton Mode M. Outre les nouvelles options de configuration utilisant le bouton Réglage, les caractéristiques de transmission de la transmission Steptronic à 8 vitesses peuvent également être sélectionnées dans la nouvelle BMW M8 via le bouton Drivelogic sur le sélecteur de vitesses et le son de conduite avec un bouton séparé sur la console centrale contrôle. Le mode dynamique M, qui augmente les seuils d’intervention du contrôle de la stabilité de conduite et permet des manœuvres en dérive contrôlées, ainsi que le mode DSC désactivé sont également appelés par une simple pression sur un bouton.Le bouton M Mode de la console centrale est présenté comme une nouveauté dans les nouveaux top modèles BMW M GmbH. Il peut être utilisé pour influencer les systèmes d’assistance à la conduite et les écrans dans le combiné d’instruments entièrement numérique et dans l’affichage tête haute. Le mode M permet d’activer les réglages ROAD et SPORT. Le réglage TRACK est également disponible dans la nouvelle BMW M8 Competition Coupé et dans la BMW M8 Competition Cabriolet. Ils soutiennent l’expérience de conduite typique M en fonction de la situation. En fonction du réglage, les informations présentées au conducteur sur les écrans d’affichage diffèrent et les interventions des systèmes d’assistance au conducteur, telles que les interventions de freinage actif ou les impulsions de direction, sont réduites ou totalement désactivées au minimum pour la sécurité. En appuyant simplement sur le bouton M Mode, le paramètre SPORT est appelé. Les systèmes d’assistance au conducteur actifs selon la configuration individuelle du conducteur ne transmettent que des avertissements concernant, par exemple, les limitations de vitesse et les interdictions de dépassement. À l’exception de l’avertisseur de collision avec fonction de freinage et de l’aide à l’évitement, toutes les interventions dans les systèmes de décélération et de direction sont suspendues dans ce mode. Dans le combiné d’instruments et dans l’affichage tête haute, le conducteur se voit présenter la vue M View en mode SPORT. M échelle de régime moteur spécifique ainsi que les feux de changement de vitesse, qui signalent le temps idéal pour changer de vitesse, un affichage numérique de la vitesse et l’indication du rapport sélectionné uniquement les informations pertinentes pour la conduite sportive présentée. Des informations sur la température du liquide de refroidissement, la pression de suralimentation, l’état des pneus ainsi que les valeurs d’accélération longitudinale et latérale peuvent être affichées à droite et à gauche du groupe d’instruments. L’affichage tête haute est axé sur la vitesse du moteur et les indicateurs de vitesse, sur les informations de navigation et les alertes de distance, sur la vitesse sélectionnée et la vitesse du véhicule, ainsi que sur les limitations de vitesse et les interdictions de dépassement enregistrées dans les informations de limite de vitesse du système. Une nouvelle pression sur le bouton Mode M déclenche le retour au mode ROAD standard.Le mode TRACK, disponible dans les modèles Competition et conçu pour être utilisé uniquement sur une piste de course, est activé par un appui long sur le bouton Mode M. Son activation doit ensuite être confirmée avec le contrôleur iDrive. Dans ce réglage, toutes les fonctions de confort et de sécurité des systèmes d’assistance à la conduite sont désactivées. De plus, l’arrêt du système audio et de l’écran de contrôle a pour but d’attirer davantage l’attention du conducteur sur la route. Ainsi, dans la nouvelle BMW M8 Competition Coupé et la nouvelle BMW M8 Competition Cabriolet, on peut expérimenter une forme extrêmement épurée de M Feeling inspirée par les véhicules de course. Le combiné d’instruments et l’affichage tête haute indiquent également le mode M View. Dans le réglage TRACK, les informations relatives à la reconnaissance des panneaux de signalisation et les informations de distance restent masquées. Appuyez à nouveau sur le bouton M pour quitter le réglage TRACK et activer le mode ROAD.

