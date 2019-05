French News: Plus de 230 000 personnes exigent: protéger les abeilles signifie appliquer rigoureusement des règles d’homologation strictes pour les pesticides

Source: Fédération pour l’environnement et la conservation de la nature, Allemagne, Berlin. Plus de 230 000 signataires ont exigé de la pétition anti-pesticides de l’organisation non gouvernementale internationale SumOfUs, soutenue par l’Union allemande allemande pour la protection de l’environnement et de la nature (BUND), une protection efficace des abeilles et des insectes ainsi qu’une réforme du système de délivrance des licences de pesticides en Europe. Aujourd’hui, les deux organisations ont présenté les signatures au ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture. Dans le même temps, les gros titres ont également été communiqués aux gouvernements nationaux de Bucarest, Paris, Londres, Rome, Dublin et Riga. Corinna Hölzel, experte en pesticides au BUND, explique: “Les gens s’attendent à ce que le gouvernement fédéral applique enfin des règles d’homologation strictes pour les pesticides. Ce n’est qu’alors que les abeilles et les insectes pourront être efficacement protégés. “La BUND craint que les pesticides insecticides ne soient autorisés, à moins que des règles strictes pour la protection des abeilles ne soient déjà mises en œuvre dans l’approbation des pesticides chimiques de synthèse. Bien que l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) ait déjà présenté un ensemble de règles efficace en 2013 avec ce que l’on appelle le guide de l’abeille, les États membres européens n’ont pas encore été en mesure d’adopter officiellement cette directive. Jusqu’ici, le guide de l’abeille a été utilisé: Dans l’évaluation de trois substances actives du groupe des néonicotrides d’abeilles et d’insectes dangereux. En conséquence, trois néonicotinoïdes ont été interdits d’utilisation à l’extérieur en 2018. “L’exemple de l’interdiction de trois néonicotrophes montre: Le guide des abeilles fonctionne. Il protège les abeilles sauvages et les abeilles des toxines qui affaiblissent le système immunitaire, endommagent le système nerveux et nuisent à l’orientation. Mais exactement cette protection n’est évidemment pas souhaitée. Les entreprises chimiques et certains États membres appellent à un assouplissement et à une révision du cadre réglementaire, les directives de l’EFSA de 2013 étant trop strictes. Le gouvernement fédéral ne s’oppose pas à ce ramollissement “, a déclaré Hölzel. “Au lieu de dire adieu au guide des abeilles en période d’abattage des insectes, Mme Klöckner reste à la recherche d’obstacles, de retarder et d’empêcher les directives de l’UE sur la protection des abeilles.” La Commission européenne a récemment demandé à l’EFSA de réviser en profondeur le guide des abeilles. Cela prendra des années. Jusque-là, un guide à partir de 2002 continuerait de s’appliquer à l’évaluation des dangers des pesticides pour les abeilles et les insectes. “Si le guide de l’abeille n’est plus mis en œuvre, mais est retravaillé, c’est un rejet clair de la science la plus récente. Le BUND appelle le gouvernement allemand à s’engager rapidement en faveur de l’adoption du Guide Bee Guide 2013 et à ne tolérer aucun retard supplémentaire “, a déclaré l’expert en pesticides du BUND. Au début de son mandat en tant que ministre fédérale de l’Alimentation et de l’Agriculture, Julia Klöckner a même promis Abeilles fortes. Entre-temps, 18 autres produits antiparasitaires nuisibles aux insectes ont été approuvés à l’échelle nationale. “L’humanité s’appuie sur les abeilles sauvages et domestiques et d’autres pollinisateurs pour récolter des fruits, des légumes et des céréales. Par conséquent, les pesticides pour les abeilles et les insectes ne doivent même pas être approuvés “, conclut Hölzel.Plus d’informationsPour une vue d’ensemble

MIL OSI