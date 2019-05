French News: Produits de base: un différend commercial fait baisser les prix

Source: Boerse Frankfurt9. Mai 2019. FRANKFURT (Bourse de Francfort). Le ton plus dur du différend commercial entre les États-Unis et la Chine a entraîné une chute du prix de nombreux produits de base. Le marché est à nouveau dominé par les craintes d’un ralentissement économique. D’une part, il s’agit de pétrole: à l’heure actuelle, un baril de brent de la mer du Nord se négocie à 70,20 $ et, en avril, son prix avait grimpé à plus de 74 $ au maximum. La raison de la hausse des prix était avant tout les sanctions plus sévères imposées par les États-Unis contre l’Iran et entrées en vigueur en mai. Sur une base de quatre semaines, les entrées dans les ETC du pétrole (WKN A1N49P, A0AQGX) prédominaient encore, comme le rapporte Nitesh Shah dans Wisdom Tree. “Les risques à la baisse pour le prix du pétrole augmentent, en particulier si les Etats-Unis persuadent l’OPEP d’augmenter leur production”, a commenté Shah. La demande est forte, l’offre est basse. Carsten Fritsch, de Commerzbank, est le plus jeune ?? l baisse des prix mais plus de psychologie. “La demande reste élevée, comme l’indiquent les derniers chiffres de la demande d’essence aux États-Unis. Nous avons une sous-offre considérable pour cela “, explique l’analyste des matières premières. Au Venezuela et en Libye, il y aura plus d’échecs de production, en plus des sanctions américaines contre l’Iran. La banque voit le prix du Brent à 77 dollars en milieu d’année. No Escape into GoldAussi, l’or est devenu un peu moins cher – malgré les risques majeurs récents: le prix d’une once troy est jeudi matin à 1 284 dollars US, contre 1 308 il y a un mois. “Cela est dû à la vigueur du dollar américain, au très bon développement du marché boursier et à sa faible aversion pour le risque”, note Fritsch. “Avant tout, la demande d’investissement était et est très faible.” Les investisseurs de ETC se sont séparés de l’or, comme le rapporte Fritsch. Shah of Wisdom Tree signale également des écoulements d’or-ETC. Ailleurs, ajoute-t-il, compte tenu des nouveaux sommets de tous les temps enregistrés au S & P 500 et au Nasdaq au début du mois de mai. “Toutefois, les acteurs du marché sont bien conscients que la volatilité des marchés financiers revient rapidement et que la protection contre les risques de dégradation peut être importante.” Les risques macroéconomiques et géopolitiques sont restés élevés, il reste donc beaucoup à dire sur l’or. Xetra-Gold (WKN A0S9GB), Xtrackers Physical Gold couvert avec une couverture de risque de change (WKN A1EK0G), Gold Bullion Securities (WKN A0LP78) et Xtrackers Physical Gold (WKN A1E0HR) affichent des performances solides. Le stock de Xetra-Gold a encore atteint un record, à savoir 193 tonnes, selon les rapports de Deutsche Borse Commodities. Le prix du palladium a encore cédé pour atteindre 1 300 dollars US. D’août 2018 à mars 2019, le prix avait presque doublé pour atteindre plus de 1 600 dollars, mais il a ensuite été soutenu. Le prix du platine, qui avait fortement chuté en 2018, pouvait atteindre plus de 900 dollars en avril et se situe maintenant à 856 dollars. Les investisseurs ont fait leurs adieux au WFS Tree Physical Palladium (WKN A0N62E) de Wisdom Tree et se sont assis sur le ETFS Platinum (WKN A0N62D). “Le platine est maintenant considéré comme survendu par certains investisseurs, en raison de la demande croissante de l’industrie automobile”, a déclaré Shah.

Les métaux industriels dans la tendance à la baisse De plus, les prix des métaux industriels purs ont subi une pression à la vente en raison du nouveau conflit commercial. Même avant, l’augmentation significative des prix des trois premiers mois de l’année avait pris fin. Outre les inquiétudes suscitées par les différends commerciaux, la baisse des prix a annoncé que la Chine ne prévoyait pas de mesures de relance supplémentaires au premier trimestre, en raison de la performance étonnamment bonne de l’économie, a fait chuter les prix. Métaux industriels Les ETC tels que le ETFS Industrial Metals (WKN A0KRKG) ont enregistré des sorties. de: Anna-Maria Borse9. Mai 2019, © Deutsche Börse AG

