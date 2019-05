French News: Réajustement des zones rouges requis

Source: Deutscher Bauernverband ?? Une condition préalable à l’ordonnance sur les engrais en Allemagne doit également être à l’avenir, que les réglementations non seulement servent à la protection des eaux, mais répondent également à l’exigence d’une fertilisation professionnelle. Werner Schwarz, vice-président de l’association des agriculteurs allemands et président de la Landesbauernverband Schleswig-Holstein à l’occasion de la conférence des ministres de l’environnement à Hambourg, ne doit pas rester inutilisé. Un plafonnement généralisé de l’engrais ou une interdiction d’engrais, par exemple, pour les cultures vivrières ne répondent pas à l’exigence de professionnalisme et n’est pas requise par la Commission européenne, a critiqué Schwarz à propos des propositions en cours du gouvernement fédéral visant à modifier l’ordonnance sur les engrais. Un réajustement est également obligatoire dans la démarcation des zones dites rouges. Actuellement, d’énormes masses d’eau souterraine sont classées comme étant en voie de disparition en raison de quelques sites de surveillance problématiques. En ce qui concerne les conditions prévues pour les zones en danger, un grand nombre d’entreprises ont été injustement affectées et de vastes zones de masses d’eau verte ont été incluses. C’est une règle surdimensionnée qui est inacceptable, explique Schwarz. À l’avenir, les réglementations spéciales pour les zones menacées devront être davantage ciblées sur les zones dans lesquelles des mesures doivent encore être prises pour atteindre les valeurs limites en matière de protection de l’eau. Le champ d’application des conditions supplémentaires doit être obligatoire pour les bassins versants des points de mesure rouges. Les ministres de l’Environnement des États fédérés sont tenus de procéder au réajustement des zones rouges, qui sont basées sur l’eau et sont nécessaires du point de vue de l’agriculture.

MIL OSI