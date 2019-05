French News: Règles pour des investissements durables

Les produits financiers durables sont de plus en plus demandés par les consommateurs. Ils ne sont pas automatiquement à faible risque. Le politicien des finances @AlexanderRadwan précise: # Les risques doivent être signalés de manière transparente. # SustainableFinancepic.twitter.com / MTmqyDPm6L

La prise de position rejette expressément la réglementation du marché. Plus précisément, il déclare: “Le législateur devrait au mieux définir les points clés. Les investisseurs ne doivent pas faire preuve de rigueur dans leurs décisions d’investissement. “L’offre de produits financiers durables doit être élargie sur le marché – un engagement à les proposer, mais rejette CDU et CSU.

Les produits financiers durables, tels que les investissements ayant des composantes écologiques, éthiques ou sociales, sont en plein essor. Les assureurs et les fournisseurs de services financiers ont mis au point de nombreuses offres pour servir cet essor. Le souci de l’Union est maintenant de promouvoir ces produits financiers durables – sans trop de bureaucratie. À cette fin, la CDU et la CSU ont défini les pierres angulaires correspondantes du Bundestag allemand et les ont codifiées dans un document de synthèse.

Dans son document de synthèse sur la durabilité dans le secteur financier, le groupe parlementaire CDU / CSU est favorable à une plus grande concurrence et à une autorégulation des produits financiers durables.