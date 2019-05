French News: Renforcer les droits des actionnaires grâce à une nouvelle culture de participation

Source: CDU-CSU

05/09/2019

Conseil sur la mise en œuvre de la deuxième directive sur les droits des actionnaires au Bundestag allemand

Ce jeudi, le Bundestag allemand a débattu en première lecture de la deuxième loi mettant en œuvre la directive sur les droits des actionnaires (ARUG II). Elisabeth Winkelmeier-Becker, porte-parole du groupe parlementaire CDU / CSU sur les questions juridiques et de protection des consommateurs, et le rapporteur du groupe parlementaire sur le droit des sociétés CDU / CSU, Prof. Heribert Hirte comme suit:

Elisabeth Winkelmeier-Becker: “Le groupe parlementaire CDU / CSU se félicite du projet de loi actuel, qui vise à moderniser notre système dualiste, avec le directoire et le conseil de surveillance, de la société anonyme allemande grâce à une culture de la parole.

En ce qui concerne les grandes sociétés cotées en bourse, il apparaît clairement que le droit des sociétés comporte également une composante socio-politique énorme. C’est pourquoi nous souhaitons tirer parti des opportunités offertes par la directive européenne.

Parallèlement, cette loi offre la possibilité de déterminer de manière responsable les structures salariales des administrateurs et de mettre fin aux évolutions évidentes de ces dernières années. Ici, nous voulons faire de la publicité pour être plus courageux. Nous devrions donner à l’Assemblée générale annuelle davantage de droits contraignants.

Nous devons donc examiner si nous rendons le vote de l’ensemble des actionnaires ou du moins dans le cas d’une réduction de la rémunération proposée par le Conseil de surveillance obligatoire. Cela signifierait que les membres du conseil gagneront ce qu’ils estiment approprié, selon le conseil de surveillance, y compris les représentants des salariés, ainsi que les actionnaires.

Heribert Hirte: “Par des mesures concrètes et de nouvelles structures de participation, nous renforçons le rôle du conseil de surveillance et des actionnaires. La gouvernance d’entreprise moderne est notre principe directeur – la longévité, la transparence et la participation ne sont efficaces que dans un système équilibré. De cette façon, nous allons comme une fraction; En tant que groupe parlementaire CDU / CSU, nous rejetons les interdictions arbitraires et les plafonds symboliques de la rémunération du conseil exécutif. Elles seraient tout simplement inefficaces.

Pour nous en tant que Parlement, il est maintenant nécessaire d’améliorer en détail le projet de loi généralement réussi du gouvernement. En ce sens, nous examinerons également les exceptions aux exigences de divulgation. Il est également important, par exemple, d’examiner très attentivement si les seuils à partir desquels les transactions avec des parties liées sont soumises à une réserve de consentement du Conseil de surveillance sont suffisants.

À moyen terme, il faudra également examiner en détail dans quelle mesure l’approche réglementaire du droit des sociétés allemand traditionnel a été remplacée par la nouvelle réglementation européenne et internationale.

En outre, les actionnaires ont besoin d’informations fiables sur la situation de la société et sur l’évolution future attendue. Par conséquent, il continuera à discuter de ce à quoi un concept d’information cohérent peut ressembler. “

