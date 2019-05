French News: Résultats de la 155e réunion du groupe de travail “Steuerschätzungen” du 7 au 9 mai 2019 à Kiel

Source: Ministère fédéral des financesLa 155e réunion du groupe de travail “Estimations fiscales” s’est tenue du 7 au 9 mai 2019 à l’invitation du ministre des Finances de l’État de Schleswig-Holstein à Kiel. Tous les niveaux de gouvernement peuvent s’attendre à une augmentation des recettes fiscales d’ici 2023. C’est une expression de la situation économique généralement bonne en Allemagne. Un marché du travail robuste avec des augmentations importantes des salaires et des traitements façonne la situation économique actuelle. Cependant, par rapport à la précédente estimation de l’automne 2018, les attentes concernant l’augmentation des recettes fiscales provenant des gouvernements fédéral, étatiques et locaux ont été réduites. Dans le même temps, le développement des pays et des municipalités est légèrement meilleur que celui du gouvernement fédéral, la correction des recettes fiscales attendues reposant sur deux facteurs. D’une part, l’incertitude du commerce mondial, alimentée par les conflits commerciaux et le débat sur le Brexit, entraîne un ralentissement de la croissance économique cette année. Cependant, dans les années à venir, une dynamique économique beaucoup plus forte est à nouveau attendue. Le ralentissement actuel de la croissance a toujours un impact durable sur le niveau des recettes fiscales. D’autre part, les recettes fiscales sont réduites par de nouvelles décisions mises en œuvre par le gouvernement fédéral, qui réduisent sensiblement les impôts des citoyens, par exemple par le biais d’un droit de la famille fort et du démantèlement de la froide progression. Il est important de noter que la plupart des modifications apportées à la législation fiscale et au ralentissement de l’économie ont déjà été pris en compte dans les critères de référence pour le budget 2020 et la programmation financière à l’horizon 2023, en mars. Par conséquent, une comparaison des résultats de l’évaluation fiscale de l’automne 2018 avec l’estimation publiée aujourd’hui est plutôt trompeuse: le gouvernement fédéral est prêt à faire face à l’affaiblissement temporaire de la dynamique économique. Pour l’année à venir, les résultats actuels comparés aux points de référence du budget fédéral réduisent les recettes fiscales d’un montant de 1,6 milliard d’euros, qui sont prises en compte dans la planification budgétaire. La condition de Klare est et reste un budget équilibré sans nouvelle dette. À présent, le facteur décisif est de définir les bonnes priorités et d’investir judicieusement dans l’avenir et dans la cohésion sociale de notre pays.La base de l’estimation fiscale L’estimation fiscale reposait sur les repères macroéconomiques de la projection du gouvernement fédéral pour le printemps 2019. Le gouvernement fédéral s’attend à ce que le produit intérieur brut augmente de + 0,5% en termes réels et de 1,5% en 2020. Pour le produit intérieur brut nominal, des taux de variation de + 2,8% pour l’année 2019, de + 3,5% pour l’année 2020 et de + 3,0% pour les années 2021 à 2023 sont projetés.Une base d’évaluation générale pertinente pour l’estimation de l’impôt sont les salaires et traitements bruts (BLG). Les BLG ont été ajustés comme suit dans le contexte de la projection printanière actuelle 2019 par rapport à la projection d’automne 2018: pour l’année 2019, une augmentation des traitements et salaires bruts de + 4,4% est supposée. Ce chiffre est supérieur de 0,2 point à celui de la projection de l’automne 2018. Pour l’année 2020, une augmentation de + 3,9% est attendue de 0,1 point par rapport à la projection de l’automne. Pour les années 2020 à 2023, les prévisions sont réduites de 0,1 point de pourcentage, pour atteindre un taux de croissance annuel de + 2,8%. Les revenus des sociétés et des biens constituent la mise à jour centrale des types d’impôts liés aux bénéfices. Pour l’année 2019, une baisse de 1,5% et pour 2020, une croissance de + 2,9% est attendue. C’est 4,4 ou 0,6 points de pourcentage de moins que dans la projection d’automne. Pour les années 2021 à 2023, on suppose une augmentation annuelle de + 2,9%. L’estimation fiscale est basée sur la loi fiscale applicable. Par rapport à l’estimation précédente de l’automne 2018, les conséquences financières des lois et autres réglementations ont désormais été prises en compte:

Annonce du taux de cotisation supplémentaire moyen conformément à l’article 242a (2) du cinquième livre de droit social pour l’année 2019 du 23 octobre 2018 (Banz AT 26.10.2018 B 4); Réduction de la contribution supplémentaire de l’assurance-chômage de 0,1% à 0,9% en 2019

Loi sur le soulagement des cotisations des assurés dans l’assurance maladie obligatoire (loi sur l’allégement de l’assuré GKV – GKV-VEG) du 11 décembre 2018 (BGBl. 2018 I, n ° 45, p. 2387); Retour au financement commun de l’assurance maladie légale à partir du 01.01.2019 (taux de cotisation général et éventuel supplément)

Ordonnance du 27 novembre 2018 du 27 novembre 2018 relative à la réduction de la taxe aéronautique (Ordonnance de réduction du trafic aérien (2019 – LuftVStAbsenkV 2019) en vertu de l’article 11 (2) de la loi sur la taxe aérienne

Loi sur l’allégement fiscal des familles et sur l’adaptation de nouvelles réglementations fiscales (Familienentlastungsgesetz – FamEntlastG) du 29 novembre 2018 (BGBl. 2018 I, no 42, p. 2210)

Loi sur la prévention des pertes sur la taxe de vente sur les échanges de marchandises sur Internet et modification du règlement fiscal du 11 décembre 2018 (BGBl. 2018 I, no 45, p. 2338)

Cinquième loi modifiant le onzième livre de la loi sur la sécurité sociale – ajustement des cotisations du 17 décembre 2018 (BGBl. 2018 I, no 47, p. 2587); Augmentation du taux de cotisation à l’assurance dépendance de 0,5 point à compter du 1er janvier 2019

Loi du 17 décembre 2018 sur la participation continue de la Fédération aux coûts d’intégration des laender et des municipalités et à la réglementation des conséquences du financement du Fonds “Unité allemande” (BGBl. 2018 I, Nr. 47, p. 2522)

Loi du 18 décembre 2018 sur le renforcement des possibilités de qualification et davantage de protection en matière d’assurance-chômage (loi sur les perspectives de qualification) (BGBl. 2018 I, n ° 48, p. 2651); Abaissement du taux de cotisation à l’assurance-chômage de 3,0% à 2,6%; Ordonnance du 18 décembre 2018 sur les cotisations à la promotion de l’emploi fondée sur un taux de cotisation inférieur pour les années civiles 2019 à 2022 (Ordonnance sur les taux de cotisation 2019 – BeiSaV 2019) (BGBl. 2018 I, n ° 48, p. 2663); du 01.01.2019 au 31.12.2022 abaissement temporaire du taux de cotisation à l’assurance-chômage de 0,1 point à 2,5%

Application du “Heubeck-Richttafeln 2018 G”; Évaluation des provisions pour pension conformément au § 6a EStG conformément à la lettre du BMF du 19.10.2018 – IV C 6 – S 2176/07/10004: 001 (Doc 2018/0833103) (BStBl. 2018 I, n ° 17, p. 1107)

Décisions équivalentes prises par les plus hautes autorités fiscales des Länder concernant l’interprétation du § 9 n ° 7 GewStG conformément au droit de l’UE; Conséquences de l’arrêt de la CJCE du 20 septembre 2018 dans l’affaire C-685/16 (EV) du 25 janvier 2019 (BStBl. 2019 I, n ° 3, p. 91; BStBl. 2019 II, n ° 3, P. 111); privilège juridique relatif à la taxe professionnelle (émissions des pays tiers)

Mise en œuvre de l'arrêt de la CJUE du 12.09.2017 C-648/15 (décision d'arbitrage en vertu de l'article 11, paragraphe 2 de la loi n ° Autriche), sur l'imposition des revenus de l'épargne provenant de certificats de droit au dividende; Lettre du BMF du 21.02.2019 – IV B 3 – S 1304-AUT / 11/10003 (Doc 2019/0123344) – Publication de l'arrêt du BFH du 26 août 2010 (I R 53/09); Non-application de l'arrêt fondé sur la décision de la Cour de justice des Communautés européennes relative à l'article 11, paragraphe 2, de la DBA Austria (BStBl. 2019 I, Nr, 5, p. 208; BStBl. 2019 II, n ° 5, p. 147) Par rapport à la détermination fiscale de l'automne 2018 le total des recettes fiscales en 2019 sera inférieur de 10,9 milliards d'euros. Pour le gouvernement fédéral, cela se traduit par un manque à gagner de 9,9 milliards d'euros. Pour les pays, des revenus supplémentaires de 2,0 milliards d'euros sont attendus. Les recettes escomptées pour les municipalités sont réduites de 0,6 milliard d'euros par rapport à la dernière estimation et, dans les années 2020 à 2023, les recettes fiscales globales seront inférieures à l'estimation de l'automne 2018. Les effets sur les niveaux de chaque état sont différents. Le groupe de travail "Estimations fiscales" a révisé ses prévisions pour 2020 de – 23,2 milliards d'euros (Confédération: – 12,8 milliards d'euros), de – 28,2 milliards d'euros en 2021 (La Confédération: – 15,2 milliards d'euros). Euros), 2022 de -29,7 milliards d'euros (Confédération: -15,8 milliards d'euros) et de -32,3 milliards d'euros (Bund: -16,9 milliards d'euros) en 2023. Par rapport aux indices de référence résultat actuel pour le gouvernement fédéral de réduire les recettes fiscales de 10,5 milliards d'ici 2023: -1,6 milliard d'euros l'année prochaine, en 2021 -2,8 milliards d'euros, en 2022-2,7 milliards Les résultats de l'estimation fiscale pour les années 2019 à 2023, différenciés par les niveaux fédéral, régional, local et européen, sont résumés à l'annexe 1. Pour permettre la comparaison avec l'estimation fiscale la plus récente de novembre 2018, les écarts par rapport à ces estimations sont détaillés à l'annexe 2 d'ici 2023.

