French News: Secrétaire d’Etat parlementaire Wittke: le rapport ITIE certifie la transparence dans le secteur des produits de base en Allemagne – une étape importante dans la politique du gouvernement fédéral en matière de produits

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

09.05.2019 – Communiqué de presse – Matières premières et ressources

introduction

L’Allemagne a mis en œuvre avec succès la norme de transparence internationale de l’Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIE), devenant ainsi le premier membre de l’UE et le huitième sur 52 pays membres de l’ITIE dans le monde à recevoir la note «conforme à l’ITIE». Le secrétaire d’État parlementaire et représentant spécial du gouvernement fédéral allemand pour la mise en œuvre de l’ITIE en Allemagne (D-ITIE), Oliver Wittke, a été le premier pays à satisfaire à toutes les exigences. “Ce résultat satisfaisant confirme le succès de la mise en œuvre de l’ITIE. L’ITIE en Allemagne et une étape importante pour la politique internationale du gouvernement fédéral en matière de matières premières. En répondant à toutes les exigences de la norme de transparence de l’ITIE, nous envoyons un signal politique fort pour la diffusion et le renforcement de l’initiative. Au niveau national, nous promouvons le dialogue et la transparence dans le secteur extractif avec la D-EITI, renforçant ainsi l’acceptation de la production de matières premières sur le marché intérieur. Nous remercions tout particulièrement les représentants des gouvernements, des entreprises et de la société civile qui, ensemble, étaient responsables de la mise en œuvre de la norme dans le groupe multipartite de la D-EITI. Je voudrais souligner l’affirmation et la volonté de tous les participants, au-delà des exigences formelles de l’ITIE, de créer non seulement une valeur ajoutée pour le secteur allemand des matières premières grâce à une mise en œuvre innovante et un dialogue équitable, mais également un exemple exemplaire et novateur du débat international dans le secteur des produits “L’élément le plus important de la mise en œuvre de l’ITIE est un rapport annuel qui, en plus des informations et des données sur le secteur national des ressources, rend transparents les paiements des entreprises extractives (extractives) et les revenus correspondants de l’État. La condition préalable essentielle à la préparation du rapport était la participation volontaire des sociétés extractives ainsi que le soutien des administrations participantes des gouvernements fédéral, étatiques et locaux.

MIL OSI