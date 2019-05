French News: Social ou capital dans les soins

Source: Die Linke “Personne ne reste avec le problème de financement dans les soins aux personnes âgées. Solidaire ou capitaliste – telle est la question fondamentale. C’est antisocial si huit pour cent des assurés couvrent 35 milliards de pensions de vieillesse sur le marché financier. Social ne fonctionne pas avec le capital. Le social n’est que solidaire. Il faudrait commencer par collecter les cotisations d’assurance dépendance pour tous en fonction du revenu “, a déclaré Pia Zimmermann, porte-parole du groupe DIE LINKE pour la politique des soins infirmiers, après avoir entendu la commission de la santé le 8 mai au Bundestag. Zimmermann poursuit: “Nous sommes loin d’un partage équitable de la charge dans le financement des soins de longue durée. La majorité des experts ont également accepté lors de l’audition du Comité de la santé. DIE LINKE demande donc d’intégrer l’assurance privée dans l’assurance sociale. C’est le seul moyen d’obtenir un financement juste et durable: si vous souhaitez améliorer les soins pour tous, bien payer les infirmières et alléger le besoin de soins, vous avez besoin d’une assurance uniforme pour les soins de longue durée. Les soins ne représentent pas uniquement un risque d’âge, mais un risque social pour tout le monde. Un financement solidaire a longtemps été une majorité. Seuls ceux qui bénéficient du système actuel vont bloquer la transition. “

Archives Archives Select Month May 2019 (456) April 2019 (2597) March 2019 (2365) February 2019 (2249) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1828) August 2018 (1482) July 2018 (1781) June 2018 (2114) May 2018 (1993) April 2018 (1554) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)