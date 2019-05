French News: “Une question de durabilité”

Source: Bundesministerium fur Travail et SozialesAnfang 09.05.2019 Monsieur le Président! Mesdames et Messieurs! Nous voulons tous le bien que l’on a dans notre Pays fonctionne bien.Nous vivons en ce Moment, que la Pénurie de compétences dans de nombreux Secteurs et Régions, un grand frein à la croissance. Qui, à Berlin, essaie, par exemple, un Artisan, pour obtenir le blanc, comme beaucoup plus rapidement pourrait être, si nous sommes plus de Professionnels auraient. Le Problème dans les prochaines Années aggraver. C’est pourquoi il est tout à fait vrai que nous sommes dans le Cadre d’une Gesamtfachkräftestrategie avec l’Économie allemande, avec les Syndicats, avec le Bund et les länder, une fois de faire tous les domestiques Potentiels en Allemagne.Oui, c’est vrai: Nous avons encore beaucoup d’Air vers le haut. Nous avons des Pénuries de compétences et en même temps de 50 000 jeunes Gens en Allemagne qui, d’année en Année sans Diplôme scolaire de l’École. Nous avons 1,6 Millions de Personnes entre 20 et 30 Ans, sans formation professionnelle Initiale. Où nous devons donner une Chance. Le fait ce Gouvernement, Mesdames et Messieurs.Elle le fait en utilisant des Fonds pour l’Organisation de la Crèche, de la Confédération et des Pays qui fournit, avec des Investissements dans le numérique et l’Éducation, avec l’Aide de la deuxième Chance pour ceux qui ont un Diplôme avez manqué, avec les Moyens de la politique active de l’Emploi.Il s’agit aussi d’une meilleure Conciliation de la vie professionnelle et de la Famille, et pour une meilleure Répartition de la durée du Travail entre les Hommes et les Femmes. Les Frauenerwerbsbeteiligung est beaucoup plus élevé qu’il y a de nombreuses Années, mais le Arbeitszeitvolumen est toujours pas correctement entre les Hommes et les Femmes distribués. Il s’agit de Formation continue. Tout cela est nécessaire. Néanmoins, Horst Seehofer, a, à bon Droit, dit – nous sommes complémentaires de l’Immigration de Professionnels qualifiés en provenance de l’Étranger ont besoin, pas seulement européens, mais aussi de pays Tiers.Aujourd’hui, nous Vous présentons le Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Je peux seulement dire que Si Vous ne nous croyez pas, Vous entendez sur l’union Centrale de l’Artisanat Allemand, hier exprimé. Il a dit: les Deux Lois – le Fachkräfteeinwanderungsgesetz et le Beschäftigungsduldungsgesetz, aujourd’hui, à défaut, de la bonne Façon

MIL OSI