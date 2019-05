French News: VIIe Congrès de la Société de Vavilov de génétique et d’éleveurs

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

Conférence

Du 17 au 28 juin 2019 Heure: de 10h00 à 21h00 Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg Autoroute 109, Aud. 1128–2250

Le VIIe Congrès international de la Société de génétique et d’éleveurs Vavilov, consacré au centenaire du département de génétique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et aux colloques associés, se tiendra à la SPSU.

Programme Juin 17 h 10 – 19 h Inscription des participants 11 h à 14 h III conférence scolaire de jeunes scientifiques “Aspects génétiques moléculaires et cellulaires des interactions plante-microbien” 14 h 00 à 15 h 00 conférence de jeunes scientifiques “Aspects génétiques moléculaires et cellulaires des interactions plantes-microbiens” 18 juin, 10h00-12h00 Enregistrement des participants 12h00-12h30 Ouverture du congrès 12h30-14h30 Symposiums: Réplication, transcription, traduction Génétique écologique et toxicologie génétiqueBioïne ormatika et le système de base biologiyaGenetika chelovekaGeneticheskie sélection

Juin 19h10 – 11h30 Séance plénière 11h30 – 12h00 Pause 12h00 – 14h00 Colloques: Processus post-traductionnels Génétique évolutiveBioinformatique et biologie des systèmesGénie génétique et modélisation des maladies humainesSélection et biotechnologie végétale

14h00 – 15h30 Déjeuner 15h30 – 17h30 Symposiums: Processus post-traductionnelsGénie génétique évolutiveBioinformatique et biologie des systèmesGénie génétique et modélisation des maladies humainesSélection et biotechnologie végétale

17 h 30 à 18 h 30 Séance de présentation d’affiches 18 h 30 à 19 h 30 Conférence du professeur William F. Martin le 20 juin de 9 h à 12 h biologie algorithmique BIATA – 2019

12h00–12h30 Séance plénière 12h30–13h00 Pause 13h00–14h00 Séance plénière 14h00–15h30 Aspects juridiques et sociaux de la recherche génétique et génomique »Conférence associée« Le pain du futur », à l’occasion du 125e anniversaire de la Conférence VIRAssociated sur la biologie algorithmique BIATA – 2019

18h30–19h00 Pause 19h00–20h00 Conférence du Professeur V. D. Kobylyansky le 21 juin 10h00–11h30 Séance plénière 11h30–12h00 Pause 12h00-14h00 , recombinaison, réparation, conférence “Le pain du futur”, consacrée au 125e anniversaire de la conférence VIRA sur la biologie algorithmique BIATA 2019

14h00-15h30 Déjeuner 15h30-18h00 Symposiums: Génétique des populationsSymbiogénétique et métagénomiqueMutations, recombinaison, réparationAssociated Conference “Bread of the Future”, consacrée au 125e anniversaire de la conférence VIRAssociated sur la biologie algorithmique BIATA 2019

Séance de posters de 19h à 19h: conférence de 19h à 20h du soir par un académicien de l’Académie des sciences de Russie NK Yankovsky le 22 juin de 10h à 11h30: séance plénière de 11h à 12h Pause de 12h à 14h30 biotechnologie des microorganismes Protéomique structurelle et fonctionnelle Édition des génomes Génétique du comportement et neurogénétique Régulation génique et épigénétique Symposium associé “Collections de bioressources et biobanques génomiques” Conférence associée sur la biologie algorithmique BIATA 2019

14h30–16h00 Déjeuner 16h00–17h30: table ronde sur «L’éducation en génétique, biotechnologie et reproduction dans la Fédération de Russie» 17h30–19h00: table ronde sur «L’histoire de la génétique en Russie» Clôture de l’événement6 mai – 28 juinExposition du centenaire du département de génétique de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg (Saint-Pétersbourg, Universitetskaya Emb., 7–9, salle d’exposition)

MIL OSI