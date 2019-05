Premier Mateusz Morawiecki przed wizytą w Rumunii

Premier podkreślił, że jednym z istotnych tematów, będzie też kwestia zwalczania nierówności między państwami UE oraz wewnątrz tych państw. Proponujemy żeby było jak najmniej protekcjonizmu i nierówności, które nie budują dobrej platformy do współpracy i konkurencyjności całej UE – mówił. Kolejną ważną dla Polski kwestią są fundusze strukturalne. Będziemy dyskutować również o przyszłym budżecie i stanowisku Polski, że fundusze strukturalne, szczególnie na politykę rolną nie mogą ucierpieć w przyszłej perspektywie – kontynuował premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie podkreślił potrzebę zwiększenia środków na innowacyjność i bezpieczeństwo, zarówno antyterrorystyczne jak i w przestrzeni internetowej. Polska zaznaczyła swoje zdolności integrowania państw Unii Europejskiej – ocenił szef rządu i nawiązał do podpisanej deklaracji warszawskiej, która służy interesom państw członkowskich, podpisanej z okazji 15-lecie przystąpienia Polski do UE. Wizyta Prezesa Rady Ministrów obejmuje udział w spotkaniu premierów Grupy Wyszehradzkiej, liderów z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego oraz sesji roboczej przywódców krajów wspólnoty.

Source: President of Poland in Polish