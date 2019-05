Valsts prezidents reģionālajā darba vizītē apmeklēs Liepāju un Pāvilostu

No 2019. gada 9. līdz 10. maijam Valsts prezidents Raimonds Vējonis reģionālajā darba vizītē apmeklēs Liepājas pilsētu un Pāvilostas novadu. Valsts prezidentu vizītē pavadīs Iveta Vējones kundze. Ceturtdien, 9. maijā Liepājā Valsts prezidents pasniegs Triju Zvaigžņu ordeni operdziedātājai un kamermūzikas māksliniecei Maijai Krīgenai par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā. Tāpat plānots tikties ar Liepājas pilsētas domes vadību un apmeklēt Liepājas olimpiskā centra Vieglatlētikas centru. Piektdien, 10. maijā Liepājā no rīta Valsts prezidents piedalīsies Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālā centra karoga svinīgajā pasniegšanas ceremonijā. Savukārt vēlāk Pāvilostā Valsts prezidents tiksies ar Pāvilostas novada domes priekšsēdētāju Uldi Kristapsonu un novada domes deputātiem. Pāvilostas vidusskolā Raimonds Vējonis tiksies ar skolēniem, apmeklēs Pāvilostas novadpētniecības muzeju, iepazīsies ar Pāvilostas ostas darbību, tajā skaitā apmeklēs uzņēmumu “N Stars” un mājražotāju Dzintaru Zamarīšu. Valsts prezidents apmeklēs arī Sociālās rehabilitācijas un izziņas centru cilvēkiem ar invaliditāti “Dvēseles veldzes dārzs”. Vizītes noslēgumā Liepājas Simfoniskā orķestra patrons Valsts prezidents Raimonds Vējonis un Iveta Vējones kundze Liepājā apmeklēs sezonas noslēguma koncertu. Valsts prezidenta darba kārtība vizītes laikā Liepājas pilsētā un Pāvilostā novadā Ceturtdiena, 9. maijs Reģionālā darba vizīte Liepājas pilsētā 16.00 Triju Zvaigžņu ordeņa (V šķira) pasniegšana operdziedātāji un kamermūzikas māksliniecei Maijai Krīgenai par sevišķiem nopelniem Latvijas valsts labā, ieceļot viņu par Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri, piedalās Iveta Vējones kundzeLiepāja 16.30 Tikšanās ar Liepājas pilsētas domes vadību, piedalās Iveta Vējones kundzeLiepājas pilsētas dome, LiepājaFoto un video iespēja tikšanās sākumā 16.55 Liepājas olimpiskā centra Vieglatlētikas centra manēžas apmeklējums, piedalās Iveta Vējones kundzeLiepājaFoto un video iespēja pasākuma laikā Piektdiena, 10. maijs 9.00 Dalība Nacionālo bruņoto spēku Nodrošinājuma pavēlniecības 1. Reģionālā centra karoga svinīgā pasniegšanas ceremonijā, piedalās Iveta Vējones kundzeVecās ostmalas piestātne, LiepājaPasākumu organizē Aizsardzības ministrija.Mediju pārstāvju dalību pasākumā lūdzam pieteikt līdz 9.maija plkst.15:00, rakstot uz e-pastu: sandra.brale@mod.gov.lv.

Source: President of Latvia in Latvian