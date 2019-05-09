VII съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

17–28 июня 2019

Время: 10:00–21:00

Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109, ауд. 1128–2250

В СПбГУ пройдет VII международный съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров, посвященный 100-летию кафедры генетики СПбГУ и ассоциированные симпозиумы.

Программа

17 июня

10:00–19:00 Регистрация участников

11:00–14:00 III школа-конференция молодых ученых «Молекулярно-генетические и клеточные аспекты растительно-микробных взаимодействий»

14:00–15:00 Обед

15:00–19:00 III школа-конференция молодых ученых «Молекулярно-генетические и клеточные аспекты растительно-микробных взаимодействий»

18 июня

10:00–12:00 Регистрация участников

12:00–12:30 Открытие конгресса

12:30–14:30 Пленарное заседание

14:30–15:00 Перерыв

15:00–18:00 Симпозиумы:

Репликация, транскрипция, трансляция

Экологическая генетика и генетическая токсикология

Биоинформатика и системная биология

Генетика человека

Генетические основы селекции

19 июня

10:00–11:30 Пленарное заседание

11:30–12:00 Перерыв

12:00–14:00 Симпозиумы:

Посттрансляционные процессы

Эволюционная генетика

Биоинформатика и системная биология

Медицинская генетика и моделирование болезней человека

Селекция и биотехнология растений

14:00–15:30 Обед

15:30–17:30 Симпозиумы:

Посттрансляционные процессы

Эволюционная генетика

Биоинформатика и системная биология

Медицинская генетика и моделирование болезней человека

Селекция и биотехнология растений

17:30–18:30 Стендовая сессия

18:30–19:30 Вечерняя лекция профессора William F. Martin

20 июня

9:00–12:00 Делегатское собрание Вавиловского общества генетиков и селекционеров

Ассоциированная конференция «Хлеба будущего», приуроченная к 125-летию ВИРа

Ассоциированная конференция по алгоритмической биологии BIATA—2019

12:00–12:30 Пленарное заседание

12:30–13:00 Перерыв

13:00–14:00 Пленарное заседание

14:00–15:30 Обед

15:30–18:30 Симпозиумы:

Дифференцировка и стволовые клетки

Селекция и биотехнология животных

Круглый стол «Этические, правовые и социальные аспекты генетических и геномных исследований»

Ассоциированная конференция «Хлеба будущего», приуроченная к 125-летию ВИРа

Ассоциированная конференция по алгоритмической биологии BIATA—2019

18:30–19:00 Перерыв

19:00–20:00 Вечерняя лекция профессора В. Д. Кобылянского

21 июня

10:00–11:30 Пленарное заседание

11:30–12:00 Перерыв

12:00–14:00 Симпозиумы:

Популяционная генетика

Симбиогенетика и метагеномика

Мутации, рекомбинация, репарация

Ассоциированная конференция «Хлеба будущего», приуроченная к 125-летию ВИРа

Ассоциированная конференция по алгоритмической биологии BIATA 2019

14:00–15:30 Обед

15:30–18:00 Симпозиумы:

Популяционная генетика

Симбиогенетика и метагеномика

Мутации, рекомбинация, репарация

Ассоциированная конференция «Хлеба будущего», приуроченная к 125-летию ВИРа

Ассоциированная конференция по алгоритмической биологии BIATA 2019

18:00–19:00 Стендовая сессия

19:00–20:00 Вечерняя лекция академика РАН Н. К. Янковского

22 июня

10:00–11:30 Пленарное заседание

11:30–12:00 Перерыв

12:00–14:30 Симпозиумы:

Селекция и биотехнология микроорганизмов

Структурная и функциональная протеомика

Редактирование генома

Генетика поведения и нейрогенетика

Регуляция действия гена и эпигенетика

Ассоциированный симпозиум «Биоресурсные коллекции и геномные биобанки»

Ассоциированная конференция по алгоритмической биологии BIATA 2019

14:30–16:00 Обед

16:00–17:30 Круглый стол «Вопросы генетического, биотехнологического и селекционного образования в Российской Федерации»

17:30–19:00 Круглый стол «История генетики в России»

19:00–21:00 Закрытие мероприятия

6 мая — 28 июня

Выставка к 100-летию кафедры генетики СПбГУ (Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, выставочный зал)

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