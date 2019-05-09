VII съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров

Source: Saint Petersburg State University in Russian
Конференция
17–28 июня 2019
Время: 10:00–21:00
Санкт-Петербург, Санкт-Петербургское шоссе, д. 109, ауд. 1128–2250
В СПбГУ пройдет VII международный съезд Вавиловского общества генетиков и селекционеров, посвященный 100-летию кафедры генетики СПбГУ и ассоциированные симпозиумы.
Программа
17 июня
10:00–19:00 Регистрация участников
11:00–14:00 III школа-конференция молодых ученых «Молекулярно-генетические и клеточные аспекты растительно-микробных взаимодействий»
14:00–15:00 Обед
15:00–19:00 III школа-конференция молодых ученых «Молекулярно-генетические и клеточные аспекты растительно-микробных взаимодействий»
18 июня
10:00–12:00 Регистрация участников
12:00–12:30 Открытие конгресса
12:30–14:30 Пленарное заседание
14:30–15:00 Перерыв
15:00–18:00 Симпозиумы:
Репликация, транскрипция, трансляция
Экологическая генетика и генетическая токсикология
Биоинформатика и системная биология
Генетика человека
Генетические основы селекции
19 июня
10:00–11:30 Пленарное заседание
11:30–12:00 Перерыв
12:00–14:00 Симпозиумы:
Посттрансляционные процессы
Эволюционная генетика
Биоинформатика и системная биология
Медицинская генетика и моделирование болезней человека
Селекция и биотехнология растений
14:00–15:30 Обед
15:30–17:30 Симпозиумы:
Посттрансляционные процессы
Эволюционная генетика
Биоинформатика и системная биология
Медицинская генетика и моделирование болезней человека
Селекция и биотехнология растений
17:30–18:30 Стендовая сессия
18:30–19:30 Вечерняя лекция профессора William F. Martin
20 июня
9:00–12:00 Делегатское собрание Вавиловского общества генетиков и селекционеров
Ассоциированная конференция «Хлеба будущего», приуроченная к 125-летию ВИРа
Ассоциированная конференция по алгоритмической биологии BIATA—2019
12:00–12:30 Пленарное заседание
12:30–13:00 Перерыв
13:00–14:00 Пленарное заседание
14:00–15:30 Обед
15:30–18:30 Симпозиумы:
Дифференцировка и стволовые клетки
Селекция и биотехнология животных
Круглый стол «Этические, правовые и социальные аспекты генетических и геномных исследований»
Ассоциированная конференция «Хлеба будущего», приуроченная к 125-летию ВИРа
Ассоциированная конференция по алгоритмической биологии BIATA—2019
18:30–19:00 Перерыв
19:00–20:00 Вечерняя лекция профессора В. Д. Кобылянского
21 июня
10:00–11:30 Пленарное заседание
11:30–12:00 Перерыв
12:00–14:00 Симпозиумы:
Популяционная генетика
Симбиогенетика и метагеномика
Мутации, рекомбинация, репарация
Ассоциированная конференция «Хлеба будущего», приуроченная к 125-летию ВИРа
Ассоциированная конференция по алгоритмической биологии BIATA 2019
14:00–15:30 Обед
15:30–18:00 Симпозиумы:
Популяционная генетика
Симбиогенетика и метагеномика
Мутации, рекомбинация, репарация
Ассоциированная конференция «Хлеба будущего», приуроченная к 125-летию ВИРа
Ассоциированная конференция по алгоритмической биологии BIATA 2019
18:00–19:00 Стендовая сессия
19:00–20:00 Вечерняя лекция академика РАН Н. К. Янковского
22 июня
10:00–11:30 Пленарное заседание
11:30–12:00 Перерыв
12:00–14:30 Симпозиумы:
Селекция и биотехнология микроорганизмов
Структурная и функциональная протеомика
Редактирование генома
Генетика поведения и нейрогенетика
Регуляция действия гена и эпигенетика
Ассоциированный симпозиум «Биоресурсные коллекции и геномные биобанки»
Ассоциированная конференция по алгоритмической биологии BIATA 2019
14:30–16:00 Обед
16:00–17:30 Круглый стол «Вопросы генетического, биотехнологического и селекционного образования в Российской Федерации»
17:30–19:00 Круглый стол «История генетики в России»
19:00–21:00 Закрытие мероприятия
6 мая — 28 июня
Выставка к 100-летию кафедры генетики СПбГУ (Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, выставочный зал)