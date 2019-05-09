Source: Saint Petersburg State University in Russian
Конференция
14–15 мая 2019
Время: 10:00–21:00
Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал, Петровский зал, ауд. 70; Менделеевская линия, д. 5, малый Актовый зал, ауд. 24; Волховский пер., д. 3, Актовый зал, ауд. 202, 209, 309, 403; 22-я линия, д. 7, Актовый зал
В СПбГУ пройдет X Международный молодежный юридический форум.
Программа
14 мая
9:30–11:30 Деловой завтрак (Университетская наб., д. 3)
12:00–14:00 Пленарное заседание «Право как искусство» (Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал)Спикеры:
Николай Михайлович Кропачев (Ректор СПбГУ, председатель межрегионального отделения Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)
Александр Владимирович Коновалов (Министр юстиции РФ)
Александр Иванович Бастрыкин (председатель Следственного комитета РФ)
Владимир Сергеевич Груздев (председатель правления Ассоциации юристов России)
14:00–15:30 Обед
15:30–18:00 Секционные заседания (Университетская наб., д. 7–9, Петровский зал, малый Актовый зал; Волховский пер., д. 3, ауд. 202, 209, 309,403; Менделеевская линия, д. 5, малый Актовый зал, ауд. 24)
18:30–21:00 Вечерняя программа (Участие в мероприятии, проводимом Петербургским молодежным юридическим форумом в филармонии)
15 мая
10:00–11:30 Мастер-классы (22-я линия, д. 7)
11:30–13:00 Обед
13:00–15:30 Мастер-классы
16:00–17:30 Мастер-классы
18:00 Торжественное закрытие X Международного молодежного юридического форума (22-я линия, д. 7, Актовый зал)