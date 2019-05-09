Source: Saint Petersburg State University in Russian

Конференция

14–15 мая 2019

Время: 10:00–21:00

Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал, Петровский зал, ауд. 70; Менделеевская линия, д. 5, малый Актовый зал, ауд. 24; Волховский пер., д. 3, Актовый зал, ауд. 202, 209, 309, 403; 22-я линия, д. 7, Актовый зал

В СПбГУ пройдет X Международный молодежный юридический форум.

Программа

14 мая

9:30–11:30 Деловой завтрак (Университетская наб., д. 3)

12:00–14:00 Пленарное заседание «Право как искусство» (Университетская наб., д. 7–9, Актовый зал)Спикеры:

Николай Михайлович Кропачев (Ректор СПбГУ, председатель межрегионального отделения Ассоциации юристов России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)

Александр Владимирович Коновалов (Министр юстиции РФ)

Александр Иванович Бастрыкин (председатель Следственного комитета РФ)

Владимир Сергеевич Груздев (председатель правления Ассоциации юристов России)

14:00–15:30 Обед

15:30–18:00 Секционные заседания (Университетская наб., д. 7–9, Петровский зал, малый Актовый зал; Волховский пер., д. 3, ауд. 202, 209, 309,403; Менделеевская линия, д. 5, малый Актовый зал, ауд. 24)

18:30–21:00 Вечерняя программа (Участие в мероприятии, проводимом Петербургским молодежным юридическим форумом в филармонии)

15 мая

10:00–11:30 Мастер-классы (22-я линия, д. 7)

11:30–13:00 Обед

13:00–15:30 Мастер-классы

16:00–17:30 Мастер-классы

18:00 Торжественное закрытие X Международного молодежного юридического форума (22-я линия, д. 7, Актовый зал)

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