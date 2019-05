French News: 10 mai 2019 | Échec du recours constitutionnel contre l’interdiction d’expulsion

Avec la décision d’aujourd’hui, la 1ère Chambre du Deuxième Sénat de la Cour constitutionnelle fédérale n’a pas accepté le recours constitutionnel d’un ressortissant tunisien contre deux décisions de la Cour administrative de Gelsenkirchen en cours de référé. Le tribunal administratif s’était écarté de la position représentée dans les décisions précédentes, soulignant que la situation réelle avait sensiblement changé: le renvoi du requérant en Tunisie était exclu par une interdiction d’expulsion. La chambre a indiqué dans les motifs de sa décision que le requérant n’avait pas soumis certains des documents essentiels à sa présentation ou qu’il en avait reproduit le contenu et qu’il n’avait donc pas prouvé de manière adéquate une violation des droits fondamentaux. Dans la mesure où il s’oppose à la détention provisoire, à la mesure d’expulsion le concernant, à l’interdiction d’un tribunal administratif et à sa détention en Tunisie, ses griefs sont inefficaces, puisque l’objection du recours constitutionnel est constituée par les décisions récentes du tribunal administratif fondées sur une situation nouvelle.

