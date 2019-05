French News: 10ème dialogue de Petersberg sur le climat: des ministres du monde entier discutent de la mise en œuvre de l’accord de Paris

Source: Ministère fédéral de l’Environnement, Conservation de la nature, Construction et Sécurité nucléaire, des ministres du monde entier discutent de la mise en œuvre de l’Accord de Paris. Sous le slogan “Réaliser la promesse de Paris”, ils veulent discuter de la manière dont les objectifs climatiques mondiaux peuvent être atteints ensemble.

Svenja Schulze, ministre fédérale de l’Environnement, et Carolina Schmidt, ministre de l’Environnement du Chili et présidente désignée de la prochaine Conférence mondiale sur les changements climatiques, ont invité quelque 35 ministres du monde entier au dialogue sur le climat de Petersberg à Berlin les 13 et 14 mai 2019. Sous le slogan “Réaliser la promesse de Paris”, ils veulent discuter de la manière dont les objectifs climatiques mondiaux peuvent être atteints ensemble. Le Dialogue de Petersberg sur le climat célèbre son dixième anniversaire cette année. Le président fédéral, M. Steinmeier, a accueilli les ministres lundi au château de Bellevue. La chancelière fédérale, Angela Merkel, s’adressera aux délégués mardi. La ministre fédérale de l’Environnement, Schulze, a déclaré: “De mon point de vue, l’année 2019 marque le début d’une nouvelle phase de la protection internationale du climat. À l’avenir, l’accent sera moins mis sur les règles de négociation. Au lieu de cela, il devient de plus en plus important pour nous de nous concentrer sur la mise en œuvre du changement climatique et la collaboration. Nous tenons la promesse de Paris, comme le veut cette année le dialogue sur le climat de Petersberg: “Après que la communauté mondiale se soit mise d’accord sur un ensemble de règles communes pour l’accord de Paris sur le climat à Katowice fin 2018, les sujets de négociation sont moins au centre que les années précédentes. Le dialogue est donc axé sur le financement, la mise en œuvre et l’amélioration des objectifs nationaux en matière de lutte contre le changement climatique: en vertu de l’Accord de Paris, tous les États ont mis en place des contributions déterminées au niveau national (NDC). Dans l’ensemble, toutefois, les objectifs ne sont pas suffisants pour limiter le réchauffement de la planète à un niveau bien inférieur à 2 degrés et peut-être même à 1,5 degré, comme convenu. L’examen convenu à Paris et l’éventuelle amélioration des contributions en faveur de la protection du climat en 2020 seront donc au centre des discussions. Comme les années précédentes, le dialogue sur le climat offre un lieu de confiance pour des échanges à un niveau politique élevé afin de débattre des problèmes urgents en matière de protection du climat et de protection internationale. pour préparer les réunions les plus importantes de cette année: le Sommet sur l’action pour le climat organisé par le Secrétaire général des Nations Unies en septembre à New York et la 25e Conférence mondiale sur le changement climatique au Chili en décembre.Le Dialogue de Petersberg sur le climat a été lancé en 2010 après la Conférence de Copenhague sur le changement climatique. Il a lieu chaque année et permet des discussions ouvertes en petits groupes sur des questions clés de la politique climatique internationale. Le dialogue s’est entre-temps imposé comme une date importante dans la diplomatie climatique internationale. La première année, il a eu lieu sur l’éponyme Petersberg à Bonn.

À compter du 13 mai 2019, les éléments de l’émission publique seront diffusés en direct sur Internet: https://www.bmu.de/livestream

Accord de Paris sur la protection du climat

10.05.2019 | Communiqué de presse n ° 066/19 | Politique environnementale internationale

Plus d’informations

MIL OSI