French News: Annonce du deuxième jury du prix de la Nationalgalerie 2019. Nomination de Annie Fletcher, Anna-Catharina Gebbers, Udo Kittelmann, Philippe Vergne et Theodora Vischer

Source: BMW Group Berlin. Commandité par BMW en tant que partenaire, le prix du Musée des beaux-arts de cette année sera décerné pour la dixième fois. La Nationalgalerie vient de nommer le deuxième jury international, qui sélectionnera le lauréat de l’année 2019 parmi les quatre artistes nommés. Ce second jury est composé de: Annie Fletcher, directrice du musée d’art moderne irlandais à DublinAnna-Catharina Gebbers, conservatrice au Hamburger Bahnhof – musée d’art contemporain à BerlinUdo Kittelmann, directeur de la Nationalgalerie – Musées d’État de BerlinPhilippe Vergne, directeur du musée Serralves PortoTheodora Vischer, conservatrice principale de la Fondation Beyeler, Bâle Un premier jury a désigné les quatre artistes suivants pour le prix Nationalgalerie 2019 en mars de cette année: Pauline Curnier Jardin (née en 1980 à Marseille, vit à Berlin) Simon Fujiwara ( né en 1982 à Londres, vit à Berlin) Flaka Haliti (née en 1982 à Pristina, vit à Munich) Katja Novitskova (née en 1984 à Tallinn, vit à Amsterdam et à Berlin) Une exposition commune des artistes aura lieu du 16 août 2019 à 16 février 2020 à Hamburger Bahnhof – Musée d’art contemporain – Berlin. Le deuxième jury votera le 12 septembre 2019 pour le gagnant du prix. Le prix consiste en une exposition personnelle accompagnée d’une publication dans l’une des galeries du Musée des beaux-arts au cours de l’année 2020. Depuis 2000, le Prix du Musée des beaux-arts porte sur de jeunes et importantes positions contemporaines qui ont déjà acquis une influence et une importance dans le monde de l’art. Les artistes de toutes les nations travaillant actuellement en Allemagne et âgés de moins de 40 ans peuvent participer. Pour plus d’informations, veuillez consulter www.preisdernationalgalerie.de. Veuillez contacter pour plus de renseignements: Prof. Dr. Thomas GirstBMW Communications et politique du groupeChapitre d’engagementContact: + 49-89-382-24753E-mail: Thomas.Girst@bmwgroup.comwww.press.bmwgroup.comEmail: presse@bmw.deL’engagement culturel du groupe BMW existe depuis près de 50 ans La promotion internationale de la culture du groupe BMW avec plus de 100 projets dans le monde est un élément essentiel de la communication d’entreprise. L’engagement à long terme est axé sur le groupe BMW dans les domaines de l’art contemporain et moderne, de la musique classique et du jazz, ainsi que de l’architecture et du design. En 1972, l’artiste Gerhard Richter a réalisé trois peintures grand format spécialement pour le foyer du siège de Munich. Depuis lors, des artistes tels que Andy Warhol, Jeff Koons, Daniel Barenboim, Jonas Kaufmann et l’architecte Zaha Hadid ont collaboré avec BMW. En 2016 et 2017, l’artiste chinois Cao Fei et l’Américain John Baldessari ont conçu les deux nouveaux ajouts à la collection BMW Art Car. Outre ses propres formats tels que BMW Tate Live, BMW Art Journey et les concerts «Opéra pour tous» à Berlin, Munich, Moscou et Londres, la société soutient des musées et foires d’art de premier plan, ainsi que des orchestres, des festivals de jazz et des opéras à travers le monde. En dépit de son engagement en faveur de la culture, le groupe BMW considère la liberté absolue de potentiel créatif comme acquise, car il est tout autant le garant des œuvres d’art novatrices dans le domaine de l’art que celui des innovations dans les entreprises commerciales.Plus d’informations: www.bmwgroup.com/culture et www.bmwgroup.com / culture / overviewFacebook: https://www.facebook.com/BMW-Group-CultureInstagram: https://www.instagram.com/bmwgroupculture/@BMWGroupCulture#BMWGroupCultureLe groupe BMWLe groupe BMW est avec leurs marques BMW, MINI, Rolls -Royce et BMW Motorrad sont le premier fabricant mondial de véhicules automobiles et de motos de luxe et le fournisseur de services financiers et de services de mobilité haut de gamme. Le réseau de production du groupe BMW comprend 30 sites de production et d’assemblage dans 14 pays; La société possède un réseau de distribution mondial présent dans plus de 140 pays: en 2018, le groupe BMW a réalisé des ventes mondiales de plus de 2 490 000 automobiles et de plus de 165 000 motos. Le bénéfice avant impôts de l’exercice 2018 s’est élevé à 9,815 milliards d’euros et le chiffre d’affaires à 97,480 milliards d’euros. La société employait 134 682 personnes dans le monde au 31 décembre 2018. Une réflexion à long terme et une action responsable ont toujours été la base du succès économique du groupe BMW. La société a fermement ancré la durabilité environnementale et sociale tout au long de la chaîne de valeur, une gestion globale du produit et un engagement clair en faveur de la préservation des ressources.Www.bmwgroup.comFacebook: http://www.facebook.com/BMWGroupTwitter: http: // twitter.com/BMWGroupYouTube: http://www.youtube.com/BMWGroupViewInstagram: https://www.instagram.com/bmwgroupLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bmw

