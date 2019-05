Source: Koerber StiftungQu’est-ce qui motive la politique actuelle? Les principes de la gouvernance démocratique sont remis en cause, le leadership autoritaire attire de plus en plus l’attention. Archie Brown, historien à Oxford, porte-parole du Körber History Forum, explique pourquoi les “dirigeants forts” sont un mythe et pourquoi des réponses politiques simples sont trompeuses.

