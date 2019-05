French News: Commentaire: BUND se félicite de la demande de la Conférence des ministres de l’environnement de resserrer la loi sur les engrais

Source: Fédération allemande pour l’environnement et la conservation de la nature, Christian Rehmer, responsable de la politique agricole chez BUND (Simone Neumann) “Le BUND se félicite de la résolution de la Conférence des ministres de l’environnement de renforcer la protection de l’eau et de renforcer la loi sur les engrais. Alors que le lobby agricole et certaines parties de la politique agricole s’opposent toujours au durcissement excessif de la réglementation concernant le fumier ou ses engrais, la Conférence des ministres de l’Environnement s’attaque aux omissions. Il souligne l’énorme impact sur l’environnement de la pollution par les nitrates et les phosphates ainsi que les émissions d’ammoniac, néfastes pour le climat. Le ministre fédéral de l’Agriculture, Julia Klöckner, doit enfin mettre en place une politique agricole sérieuse et tournée vers l’avenir visant à lutter efficacement contre les apports de nutriments issus de l’agriculture intensive. protège. Bien que l’on sache depuis des années que les valeurs limites en Allemagne dépassent un tiers des points de mesure, l’engrais a été changé beaucoup trop tard et de manière totalement insuffisante. La décision de la Conférence des ministres de l’Environnement selon laquelle les engrais doivent être intégrés dans une stratégie future durable pour l’agriculture, y compris une réduction du cheptel, est parfaitement justifiée. “Plus d’informationsÀ propos de la vue d’ensemble

