French News: Démocratiser l’économie!

Source: DGB – Bundesvorstand10.05.2019klartext 18 / 2019L’économie se démocratise! L’inconfort de l’économie de marché déchaînée devient de plus en plus évident. Les privatisations en particulier ont détérioré l’offre et les prix dans le secteur public et sur le marché du logement. L’État doit à nouveau assurer une sécurité sociale accrue et une répartition plus équitable, demande le DGB-klartext.

Le mécontentement face à l’économie de marché est de plus en plus criant. La levée de boucliers a été vive lorsque Kevin Kühnert, jeune dirigeant du SPD, a récemment évoqué la collectivisation des entreprises et le rôle du privé dans une interview. Peu importe que vous partagiez votre point de vue en détail ou non – en tout cas, il est important de débattre à nouveau publiquement de ces sujets. Ce qui a particulièrement attaqué les hommes politiques conservateurs et les économistes néolibéraux Kühnert, ne vient finalement pas par hasard: ils ont également le sentiment que leur mécontentement L’économie de marché déchaînée qu’ils propagent est en croissance. À Berlin, par exemple, il y a un référendum sur l’expropriation de grands groupes de logement. Selon des sondages, une grande partie de la population allemande est d’avis que les choses sont injustes dans ce pays.Une autre économie sociale de marchéCette évolution peut également être attribuée au fait que “l’économie sociale de marché”, que les critiques de Kühnert aiment évoquer, est aujourd’hui bien différente de ce qu’elle était auparavant. Des décennies de politique néolibérale de privatisation et de déréglementation ont repoussé l’influence du secteur public sur l’économie et exercé des pressions sur les droits de participation des employés. Sous le couvert de freins de la dette et de programmes visant à “réduire la bureaucratie”, les possibilités d’action de l’État ont été encore plus limitées et celles des propriétaires de capitaux privés étendues. Les conséquences négatives de la privatisation Les conséquences négatives de cette politique sont multiples: les privatisations ont souvent entraîné une détérioration de l’offre ou des prix plus élevés. Dans certaines zones, telles que l’approvisionnement en eau, il a donc fallu plus tard rekommunalisiert. La privatisation massive des stocks de logements sociaux a favorisé les explosions de prix de location actuelles et a éliminé la possibilité d’une intervention corrective de la part de l’État. En outre, des études montrent que la privatisation des services publics a également eu un impact négatif sur les négociations collectives.Source: World Innegality Database

Les idées néolibérales favorisent l’insécurité et les inégalitésL’ouverture de nouveaux domaines de concurrence – souvent internationale – s’est également accompagnée du fait que certaines entreprises ne veulent plus se plier aux règles bien établies de l’économie sociale de marché. Certains tentent d’empêcher les comités d’entreprise, tandis que d’autres tentent de contourner la codétermination des entreprises par le biais de nouvelles formes juridiques. Globalement, il faut présumer que la mise en œuvre des idées néolibérales a clairement favorisé l’insécurité sociale et les inégalités (voir graphique) Arrêt de la privatisation et renforcement de la participation Il est donc grand temps de renforcer la capacité d’action de l’État et le droit de participation des travailleurs. Le débat actuel doit être utilisé. Il est nécessaire d’accroître considérablement les investissements publics et les effectifs dans la fonction publique. La privatisation doit être stoppée et, si nécessaire, inversée.L’engagement et la codétermination dans le domaine des tarifs doivent être encore renforcés, en partie parce que la participation démocratique des employés aide à maîtriser les processus de transformation de l’économie. Ce dernier nécessite une politique industrielle publique active. Dernier point mais non le moindre, l’État doit à nouveau assurer une sécurité sociale accrue et une répartition plus équitable. En bref, il existe de nombreuses raisons de poursuivre le débat en cours.

