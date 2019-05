French News: Développement urbain – Une réussite

Source: CDU-CSU

10/05/2019

Le Bundestag décide d’une candidature de coalition pour le développement urbain

À l’occasion de la cinquième “Journée du développement urbain” du 11 mai 2019, le Bundestag allemand rend hommage aux efforts et aux réalisations du gouvernement urbain en matière de développement urbain et expose les défis à venir.

Près de 550 villes et communes allemandes participent à cette cinquième journée municipale avec un total d’environ 750 manifestations. Ils retracent sur quels thèmes et dans quels projets du développement et de l’urbanisme transitent les fonds du gouvernement fédéral et des États fédérés. Il s’agit de projets visant à renouveler le paysage urbain ou à faire face au changement structurel de l’économie, ainsi que de mesures d’adaptation au développement démographique ou d’élimination de la mauvaise administration urbaine – une image colorée.

Quarante ans – 3 700 municipalités – 8 800 projets

Les gouvernements fédéral et des États soutiennent conjointement les villes et les municipalités depuis plus de quarante ans pour faire face aux besoins d’adaptation et d’investissement urbains. Au cours de cette période, plus de 3 700 municipalités ont été soutenues avec plus de 8 800 mesures globales. Cette année seulement, environ 1 milliard d’euros seront disponibles, dont “les citoyens bénéficieront directement”, a déclaré Ulrich Lange, vice-président de la ville pour l’Union.

La participation citoyenne est importante

Les mesures de développement urbain sont inconcevables sans une participation complète du public. Un bon développement urbain vit de l’acceptation des citoyens. Leur implication et leur engagement civique deviennent donc de plus en plus importants pour la mise en œuvre de projets de développement urbain. “Les populations locales savent exactement quelles mesures, travail et loisirs sont soutenues dans leur pays d’origine”, a déclaré Kai Wegner, porte-parole de la faction construction, logement, développement urbain et municipalités de la fédération.

Nouvelle structure de programme

Il est prévu cette année de simplifier et de recentrer la structure de programme de développement urbain. Le ministère fédéral de l’Intérieur est en discussion avec les États fédérés. En outre, une nouvelle clé de distribution pour l’utilisation des fonds sera coordonnée avec les pays.

