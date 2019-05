French News: Eckpunkte Entsendegesetz est apparu

Source: Ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales Pour améliorer les conditions de travail des travailleurs détachés, c’est-à-dire des travailleurs envoyés temporairement à l’étranger par leurs employeurs, l’Union européenne a décidé de réviser la directive de l’Union européenne sur le détachement de travailleurs, en vigueur jusqu’au 30 juillet 2020 dans les États membres. dans leurs lois nationales, il y a donc une pression temporelle. Par conséquent, le ministère fédéral du Travail et des Affaires sociales identifie par la présente les points essentiels concernant la révision de la loi sur le détachement des travailleurs en Allemagne. En été, un projet de loi sera présenté sur la base de ces points essentiels.

Archives Archives Select Month May 2019 (544) April 2019 (2597) March 2019 (2365) February 2019 (2249) January 2019 (1355) December 2018 (1749) November 2018 (2051) October 2018 (2154) September 2018 (1828) August 2018 (1482) July 2018 (1781) June 2018 (2114) May 2018 (1993) April 2018 (1554) March 2018 (1169) February 2018 (1079) January 2018 (1893) December 2017 (2482) November 2017 (2770) October 2017 (2804) September 2017 (2648) August 2017 (2298) July 2017 (2554) June 2017 (2927) May 2017 (2791) April 2017 (2640) March 2017 (3066) February 2017 (2390) January 2017 (2164) December 2016 (2630) November 2016 (2891) October 2016 (2780) September 2016 (3231) August 2016 (2122) July 2016 (2500) June 2016 (3180) May 2016 (825)