French News: Esthétique traditionnelle, production à la pointe de la technologie: les nouveaux trophées du Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019.

Source: BMW Group Munich / Milan. Nouvel éclat pour une cérémonie gagnante riche en traditions: au Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019, les lauréats des huit catégories d’automobiles historiques et les lauréats de plusieurs classements spéciaux seront récompensés pour la première fois par des récompenses entièrement remaniées produites dans un processus de fabrication additive. Le groupe Trofeo BMW, traditionnellement lauréat du «Best of Show», lauréat du concours exclusif de beauté destiné aux automobiles classiques, brille également cette année dans un nouveau design alliant esthétique traditionnelle et design moderne. Les nouveaux trophées seront présentés à la conférence de presse Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2019. Elle aura lieu le mercredi 15 mai 2019 à 11h30 (entrée à partir de 11h) au Teatro alla Scala de Milan. La production des nouveaux prix honorifiques a réuni le savoir-faire de divers départements du groupe BMW. Le processus de conception a été confié aux spécialistes de Designworks, filiale expérimentée du groupe BMW dans divers secteurs et produits. Ils ont conçu un design tout aussi élégant et incomparable qui reflète de manière impressionnante la valeur esthétique et l’exclusivité des véhicules récompensés. Des trophées ont également été produits en interne au centre de fabrication additive du groupe BMW. Dans le processus d’impression 3D innovant, les dessins développés par les concepteurs ont reçu leur forme expressive d’un alliage d’aluminium spécial. Les surfaces intérieures dorées, les bords polis avec précision, les bords très polis et la gravure au laser confèrent aux chartes précieuses leur charisme unique. Designworks est une filiale du groupe BMW et maintient des studios supplémentaires en Europe et en Asie, en plus de son siège social situé dans l’État de Californie aux États-Unis. Le design et les conseils créatifs agissent comme un catalyseur pour toutes les marques du groupe BMW. En outre, Designworks est actif pour un grand nombre de clients renommés appartenant à des secteurs très variés, tels que l’informatique et l’électronique grand public, les technologies aéronautique et médicale, ainsi que l’industrie du sport et de la mode de vie et l’industrie du sport et de la mode. La liberté aide. La fabrication additive d’objets métalliques connue sous le nom d’impression 3D permet de réaliser des formes et des structures géométriques qui ne peuvent être réalisées qu’avec un effort considérable avec les procédés de coulée classiques. Les nouvelles récompenses du Concorso d’Eleganza Villa d’Este ont été créées dans le centre de fabrication additive du groupe BMW à Munich. Le groupe BMW est l’un des pionniers dans le domaine de la fabrication additive et utilise cette méthode polyvalente tant dans les processus de développement que dans la production de composants standard. Ulrich Knieps, président du Concorso d’Assine, lors de la conférence de presse à Milan Eleganza Villa d’Este et responsable du BMW Group Classic, en compagnie de Danilo Zucchetti, directeur général de Villa d’Este Hotels, et de Sergio Solero, président de BMW Group Italia, pour plus de détails sur le programme. Pour la première fois, tous les véhicules nommés au concours de beauté ont également été présentés avant la manifestation. La montre, conçue en exclusivité par le partenaire horloger officiel A. Lange & Söhne, sera également présentée à Milan avec le nouveau Trofeo BMW pour le propriétaire du «Best of Show». Le groupe sera présenté à la cérémonie de remise des prix. En outre, les représentants des médias seront informés de la composition des jurys actuels, du programme de soutien sur le terrain de la Villa Erba et de la vente aux enchères de cette année encore de Sotheby’s. Le concours exclusif de beauté pour véhicules historiques, où les nouveaux trophées seront décernés pour la première fois. du 24 au 26 mai 2019 sur les terrains du Grand Hôtel Villa d’Este et des parcs voisins de la Villa Erba à Cernobbio sur le lac de Côme, dans le nord de l’Italie.

