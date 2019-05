French News: Exportations allemandes en mars 2019: +1,9% à partir de mars 2018

Source: Office fédéral de la statistique Destatis

Communiqué de presse n ° 178 du 10 mai 2019

Exportations, mars 2019118,3 milliards d’euros + 1,5% par rapport au mois précédent (calendaire et données désaisonnalisées) + 1,9% en glissement annuel

Importations, mars 201995,6 milliards d’euros + 0,4% par rapport au mois précédent (calendaire et données désaisonnalisées) + 4,5% par rapport au même mois de l’année précédente

Balance commerciale extérieure, mars 2019: 22,7 milliards d’euros20,0 milliards (calendrier et données désaisonnalisées)

Compte courant selon les calculs de la Bundesbank allemande, mars 201930,2 milliards d’euros

WIESBADEN – En mars 2019, l’Allemagne a exporté pour un montant de 118,3 milliards d’euros et importé pour 95,6 milliards d’euros. Comme indiqué par l’Office fédéral de la statistique (Destatis) sur la base des résultats préliminaires, les exportations allemandes ont ainsi augmenté de 1,9% en mars 2019 et les importations de 4,5% par rapport à mars 2018. Les exportations corrigées du calendrier et des variations saisonnières ont diminué par rapport au mois précédent Février 2019 de 1,5% et les importations de 0,4%.

La balance du commerce extérieur a clôturé en mars 2019 avec un excédent de 22,7 milliards d’euros. En mars 2018, le solde de la balance du commerce extérieur s’élevait à + 24,6 milliards d’euros. Corrigé du calendrier et corrigé des variations saisonnières, l’excédent du solde du commerce extérieur de mars 2019 était de 20,0 milliards d’euros.

Compte tenu des soldes des échanges de biens, y compris les ajouts au commerce extérieur (+24,9 milliards d’euros), les services (-0,9 milliard d’euros) revenu primaire (+ 9,9 milliards d’euros) et revenu secondaire (-3,6 milliards d’euros) a clôturé le compte courant – selon les calculs préliminaires de la Banque fédérale allemande – en mars 2019 avec un excédent de 30,2 milliards d’euros. En mars 2018, le compte courant allemand affichait un solde de 29,4 milliards d’euros.

En mars 2019, des marchandises d’une valeur de 70,5 milliards d’euros ont été exportées vers les États membres de l’Union européenne (UE) et des marchandises d’une valeur de 56,6 milliards d’euros ont été importées de ces pays. Par rapport à mars 2018, les exportations vers les pays de l’UE ont augmenté de 2,5% et les importations en provenance de ces pays de 5,5%. Les pays de la zone euro ont exporté pour 44,5 milliards d’euros (+ 0,5%) de marchandises en mars 2019 et pour 36,9 milliards d’euros (+ 5,6%) de marchandises ont été importées de ces pays. Les exportations de marchandises des pays de l’UE n’appartenant pas à la zone euro s’élevaient à 26,0 milliards d’euros (+ 6,0%) en mars 2019 et à 19,7 milliards d’euros (+ 5,3%). importé de là.

En mars 2019, des biens d’une valeur de 47,8 milliards d’euros ont été exportés vers des pays extérieurs à l’Union européenne (pays tiers) et des biens d’une valeur de 39,0 milliards d’euros ont été importés de ces pays. Les exportations vers les pays tiers ont augmenté de 1,1% par rapport à mars 2018, les importations ayant augmenté de 3,1%.

Transactions transfrontalières en milliards d’euros

Sujet de l’enquête

mars

Janvier à mars

février

mars

JanuarbisMärz

2019

2018

1 Selon les calculs de la Deutsche Bundesbank.

le commerce extérieur

1 exportations au total

118,3

336,1

108,9

116,1

327,9

2 importations totales

95,6

280,9

90,9

91,5

267,9

3 Balance commerciale extérieure (1-2)

22.7

55,2

18,0

24.6

60,0

Transfert au commerce de marchandises 1

4 ajouts au commerce extérieur

2.2

4.7

1.2

-0,1

1.2

Soldes du compte courant 1

5 échanges de biens (3 + 4)

24.9

59,9

19.2

24.5

61,2

6 services

-0,9

-2,5

-0,5

-1,0

-2,2

7 Revenu primaire

9.9

25,8

6.9

9.9

25,3

8 revenu secondaire

-3,6

-16,6

-8,0

-4,0

-14,3

Compte courant (5 + 6 + 7 + 8)

30,2

66,6

17,5

29.4

70,0

groupes de pays

Objet du certificat

März2019

JanuarbisMärz2019

Changer de

März2018

JanuarbisMärz2018

Milliards d’euros

%

Exportations totales

118,3

336,1

1.9

2,5

y compris:

pays de l’UE

70,5

201,6

2,5

2.3

zone euro

44,5

127,4

0,5

1.6

Pas la zone euro

26,0

74,2

6.0

3.7

pays tiers

47,8

134,5

1.1

2.7

Importations totales

95,6

280,9

4.5

4.8

y compris:

pays de l’UE

56,6

161,6

5.5

5.4

zone euro

36,9

105,7

5.6

6.0

Pas la zone euro

19,7

55,9

5.3

4.3

pays tiers

39,0

119,2

3.1

4.1

Commerce extérieur (commerce spécial) Exportation et importationValeurs originales / Valeurs calendaires et désaisonnalisées 1

année

mois

exportation

importation

valeur d’origine

Calendrier et valeur désaisonnalisée 1

valeur d’origine

Calendrier et valeur désaisonnalisée 1

WertinMilliardenEuro

Changé-changement par rapport précédente année sur monatine%

WertinMilliardenEuro

Changement par rapport au mois précédent%

WertinMilliardenEuro

Changement versus année-mois%

WertinMilliardenEuro

Changement par rapport au mois précédent%

1 Selon le recensement X-12 ARIMA.

2018

janvier

107,1

8.4

110,5

-0,3

89,9

7.4

89,6

0,3

février

104,7

2.3

108,0

-2,3

86,5

5.2

88,5

-1,2

mars

116,1

-1,7

109,5

1.4

91,5

-1,4

88,0

-0,6

avril

110,2

9.4

109,3

-0,2

89,8

8.5

89,8

2.1

mai

109,1

-1,3

111,0

1.6

89,0

0,7

90,4

0,7

juin

115,3

7.6

110,9

-0,1

93,4

10.1

91,4

1.0

juillet

111,0

7.6

110,3

-0,6

94,6

12.5

93,8

2.7

août

105,4

2.4

110,4

0,1

87,7

6.1

91,7

-2,2

septembre

109,2

-1,1

110,0

-0,4

91,0

5.7

92,4

0,7

octobre

117,1

8.5

110,7

0,7

98,5

10,9

93,2

0,9

novembre

116,3

0,0

110,6

-0,1

96,1

4.0

91,9

-1,3

décembre

96,0

-4,5

112,3

1.5

81,8

-0,4

92,5

0,6

2019

janvier

108,9

1.7

112,4

0,1

94,3

4.9

93,8

1.4

février

108,9

4.0

111,0

-1,2

90,9

5.2

92,3

-1,6

mars

118,3

1.9

112,7

1.5

95,6

4.5

92,7

0,4

Premier préliminaire résultats détaillés pays d’origine / de destination et par chapitres de l’inventaire des statistiques du commerce extérieur, ainsi qu’un Tableau comparatif Le concept Pays / Pays d’expédition est disponible au téléchargement.

