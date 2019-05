French News: Il y a assez d’infirmières

Source: Die Linke “La crise des soins ne concerne ni les infirmières disparues, ni le vieillissement de la population. La crise des soins est une conséquence logique d’une politique qui a échoué », explique Pia Zimmermann, porte-parole de DIE LINKE pour la politique des soins infirmiers, lors de la Journée internationale des soins infirmiers le 12 mai. Zimmermann a ajouté: “Je suis sûr que les structures de soins pour personnes âgées ne pourraient pas se sauver des candidats si les conditions de travail et les salaires des personnes âgées changeaient radicalement. Parce que la plupart des infirmières quittent leur emploi bien avant l’âge de la retraite. Ils vont se protéger des conditions de travail misérables, lesquelles signifient: une clé bienveillante fournie par une infirmière pour deux résidents. De bonnes conditions de travail, ce sont des listes fiables selon les souhaits des infirmières. De bonnes conditions de travail signifient reconnaissance et appréciation des infirmières et de leur travail – au quotidien, pas seulement une fois par an. Les bons salaires commencent à 3 000 euros bruts par mois et ne s’arrêtent pas là: la gauche réclame depuis longtemps de s’écarter des objectifs de profit des sociétés de soins infirmiers. Pendant longtemps, les fonds actifs dans le monde entier, qui sont toujours à la recherche d’opportunités d’investissement extrêmement rentables dans le monde entier, ont découvert les établissements de soins allemands. Ils promettent aux investisseurs des rendements à deux chiffres. Tant que le gouvernement fédéral appuiera ce système, il n’y aura aucun changement dans l’urgence des soins infirmiers. “

