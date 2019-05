French News: La présidente de la Lettonie, Salomé Zurabišvili, se rendra en visite officielle en Lettonie

Source: Président de la Lettonie en Letton

Son Excellence SE Mme Salomé Zourabichvili se rendra en visite officielle en Lettonie du 14 au 16 mai 2019. La visite du président de la Géorgie témoigne des liens étroits qui unissent la Géorgie et la Géorgie et de la coopération active entre l’économie, le commerce, l’éducation, la culture et le tourisme. Le président de l’Etat, Raimonds Vejonis, a souligné: «La Lettonie a toujours été et sera le supporter et l’ami de la Géorgie sur la route de l’Union européenne et de l’OTAN. Nous confirmons également le soutien constant de la Lettonie à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Géorgie. »15. Mai, Riga rencontre le président géorgien, Salomé Zurabišvili, avec le président de la Lettonie, Raimonds V talksjonis, des entretiens entre les délégations des deux pays et un communiqué de presse présidentiel, ainsi qu’une cérémonie de ponte au Monument de la Liberté. Après sa visite, le président géorgien Salomé Zurabashvili rencontrera le président de la Saeima Inara Mūrniece et le Premier ministre Krišjānis Karins. Dans l’après-midi, une visite au musée de l’occupation est prévue. À la fin de la journée, le dîner officiel offert par le président géorgien aura lieu en l’honneur du président géorgien. 15 heures pour remplir le formulaire de demande préparé par la Chancellerie du Président pour chaque personne à accréditer.Veuillez noter que les demandes d’accréditation reçues après la date limite ne peuvent pas être traitées et que la Chancellerie du Président se réserve le droit de refuser l’accréditation en raison de contraintes d’espace.

MIL OSI