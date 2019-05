French News: La secrétaire d’Etat parlementaire Hirte recrute en Chine pour le site économique de l’Allemagne de l’Est

Source: Ministère fédéral de l’économie et de l’énergie

Le commissaire du gouvernement fédéral aux nouveaux Länder, Christian Hirte, se rend en Chine avec l’Agence fédérale du commerce extérieur, Allemagne Trade & Invest (GTAI), du 12 au 17 mai. Le but du voyage est de présenter les États fédérés d’Allemagne de l’Est comme un lieu d’investissement attrayant. Christian Hirte: “Depuis la réunification de l’Allemagne en 1990, l’Allemagne de l’Est a subi de profonds changements structurels et est devenue un site d’affaires attrayant et tourné vers l’avenir qui offre de nombreux points de départ intéressants pour des opportunités de coopération et d’investissement offre. Avec les événements investisseurs, j’espère de nouvelles implantations d’entreprises chinoises. En général, le gouvernement fédéral est intéressé par des conditions de marché équitables, transparentes et équitables, ainsi que par des conditions concurrentielles pour les entreprises nationales et étrangères. Nous préconisons donc un système commercial multilatéral fondé sur des règles ainsi que des opportunités d’investissement dans des conditions de marché et de concurrence égales. Il serait très apprécié que la Chine accélère les réformes économiques dans l’ensemble de son économie. “Hirte ouvrira des conférences d’investisseurs sur l’économie numérique à Beijing et à Shenzhen. En collaboration avec la GTAI et les agences de développement économique des nouveaux États fédérés, qui participeront également au voyage, des informations sur les opportunités d’investissement dans les nouveaux États fédérés doivent être fournies et l’Allemagne de l’Est doit être promue en tant que site économique prometteur pour les nouveaux établissements. Hirte s’entretiendra également avec des entreprises chinoises et allemandes et participera à une table ronde avec de jeunes entreprises chinoises à Beijing.L’attractivité du lieu d’investissement, l’Allemagne de l’Est, est de plus en plus reconnue par les investisseurs étrangers. Chaque année, environ 100 investisseurs internationaux se rendent en Allemagne de l’Est et créent de nouveaux emplois. Il existe actuellement environ 200 000 emplois dans les États fédérés de l’Est, créés directement ou indirectement par des entreprises étrangères. En conséquence, l’Allemagne reste un lieu ouvert aux investissements directs étrangers.Vous trouverez plus d’informations sur les relations économiques sino-allemandes et les conseils de GTAI sur les possibilités d’investissement dans l’Allemagne de l’Est sur www.gtai.de ​​et sur www.powerhouse-eastern-germany.de.

