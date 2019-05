French News: L’AVC: principale cause d’invalidité acquise

Source: DOSBRund En Allemagne, 88% des incapacités sont acquises au cours de la vie. L’une des principales causes est l’accident vasculaire cérébral, qui touche environ 270 000 personnes par an en Allemagne.

L’Association allemande des sports pour handicapés (DBS) a annoncé ces chiffres à l’occasion de la «journée de l’AVC» d’aujourd’hui. La cause d’un accident vasculaire cérébral est souvent un trouble de la circulation, tel qu’un caillot de sang dans les vaisseaux alimentant le cerveau ou la rupture soudaine d’un vaisseau sanguin dans le cerveau. Environ 64% des survivants d’un AVC ont également besoin de soins ou d’un traitement un an après l’AVC. Les conséquences sont très différentes dans leur apparence et leur expression. La majorité des personnes touchées ont des limitations physiques telles que la paralysie, des troubles de l’équilibre ou des troubles de la parole. En outre, il existe une menace de solitude en raison de la maladie et des troubles neuropsychologiques moins évidents après un AVC limitent les actions quotidiennes des patients ein.Im, ce qui signifie une chaîne de rééducation complète. Même les cliniciens devraient recommander aux parties concernées des mesures supplémentaires. Selon la situation individuelle, il est nécessaire de se demander si des mesures pratiques de physiothérapie, de physiothérapie ou de sport ont un sens. Le sport est un moyen de rééducation établi après un accident vasculaire cérébral. En particulier dans la phase de rééducation ambulatoire, c’est un élément important pour la stabilisation et le développement futur de la rééducation. Les nombreux programmes sportifs de rééducation de l’Association allemande des sports pour handicapés (DBS) constituent un complément idéal à la rééducation médicale des accidents vasculaires cérébraux et une introduction aux sports à vie. “Par son approche holistique Le sport de rééducation prescrit médicalement permet un apprentissage ludique des mouvements. De plus, pratiquer ensemble en groupes fixes favorise l’échange d’expériences et donc le caractère autonome des sports de rééducation “, explique Katrin Kunert, vice-présidente de l’éducation des adultes, DBS. Les associations des associations régionales de DBS proposent plus de 100 programmes de sports de rééducation, en particulier dans le domaine des accidents vasculaires cérébraux. sur. En outre, avec le diagnostic, l’AVC peut participer aux près de 2000 offres dans le domaine de la neurologie. En outre, les moniteurs d’exercices sont disponibles en tant que conseillers pour la dose de charge.Le sport de réadaptation prescrit par la loi est une demande légale pour les personnes atteintes ou ayant un handicap imminent, ainsi que pour les maladies chroniques.Des informations générales sur le sport de réadaptation figurent dans le «Guide des sports de réadaptation». La brochure “Réglementation du sport de réadaptation” est une directive pour la prescription de personnel médical. La DBS, avec ses 17 associations nationales et environ 6 300 associations, est la plus grande association de fournisseurs de services pour les sports de rééducation prescrits médicalement en Allemagne. peut être trouvé ici (Source: DBS) https://www.dbs-npc.de/sportentwicklung-rehabilitationssportgruppen-in-deutschland.html

