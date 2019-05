French News: Le développement urbain nécessite une large participation des citoyens

Source: CDU-CSU

10/05/2019

Débat sur la journée du développement urbain – Créer des conditions de vie égales

La Journée du développement urbain est l’occasion d’un débat sur la politique de développement urbain au Bundestag allemand vendredi. Kai Wegner, président du groupe parlementaire CDU / CSU au Bundestag et le président du groupe de travail sur la politique municipale au Bundestag, Christian Haase:

Wegner: “La journée du développement urbain devrait encourager la participation et la co-création. Un bon développement urbain repose sur une participation globale des citoyens. Il renforce l’acceptation des mesures de développement urbain. La participation et l’engagement des citoyens deviennent de plus en plus importants pour la réussite de la mise en œuvre de projets de développement urbain. Les populations locales savent exactement quelles mesures sont utilisées pour soutenir la vie, le travail et les loisirs dans leur pays d’origine.

Depuis plus de quarante ans, le gouvernement fédéral et les États fédéraux soutiennent les villes et les municipalités dans leurs efforts pour répondre aux besoins en matière d’aménagement urbain et d’investissement. Des projets pour le renouvellement de la ville et du paysage urbain, pour faire face au changement structurel économique, pour s’adapter au développement démographique et pour éliminer le développement urbain, une mauvaise administration peuvent ainsi être réalisés.

Haase: “Le développement urbain n’est pas seulement une grande réussite, il contribue également à la création de conditions de vie égales. En ciblant le développement urbain, les inégalités entre les centres urbains et les zones rurales peu peuplées peuvent être réduites. En ce sens, l’objectif consistant à lier le développement urbain à la promotion du logement devrait être de faire en sorte que les zones rurales soient traitées de manière égale. Le renforcement des zones rurales ralentit la ville et soulage les agglomérations. Le groupe des syndicats se félicite de la décision du Bundestag allemand selon laquelle le gouvernement fédéral devrait continuer à soutenir le développement urbain au moins au niveau actuel. Cela crée la sécurité de planification nécessaire pour les municipalités. “

